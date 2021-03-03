Обычный почвенный пестицид сокращает воспроизводство пчел на 89 процентов

Большинство из 20 тысяч видов пчел — это дикие пчелы, ведущие одиночный образ жизни. Около 70 процентов из них строят свои гнезда под землей, выращивая потомство на цветочном нектаре.

Значительная часть данных о влиянии пестицидов на пчел приходится на работу с одомашненными медоносными пчелами, поскольку их проще изучать в лабораторных условиях. В новом исследовании команда из Ланкастерского университета в Канаде в некоторой степени восполняет этот пробел.

Основной целью работы было изучения влияния неоникотиноидов. Это семейство пестицидов, которые используются в сельском хозяйстве по всему миру. Их химическая структура напоминает никотин, и они предназначены для уничтожения вредителей сельскохозяйственных культур, воздействуя на нервную систему насекомых.

Неоникотиноиды можно распылять на растения, но чаще всего они используются для покрытия семян. С момента их появления в конце 1980-х годов появились надежные научные данные, свидетельствующие о том, что эти химические вещества ухудшают обучение и память, поведение при кормлении и опыление пчел. Европейский Союз запретил неоникотиноиды в 2019 году, но в большинстве стран, включая Россию, эти вещества по-прежнему разрешены.