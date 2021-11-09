Опасна ли мушиная рвота, или Когда не нужно выбрасывать еду, на которую села муха

У большинства из более чем 110 000 идентифицированных видов мух нет зубов, и поэтому они не могут жевать твердую пищу. Их ротовой аппарат похож на губчатую соломинку. После того, как мухи приземляются на пищу, они должны выделить пищеварительный сок, чтобы превратить ее в предварительно переваренный «суп», а затем всосать.

Кроме того, чтобы больше еды поместилось в желудок, некоторые мухи пытаются уменьшить количество уже потребленной жидкости, и они выбрасывают ее пузырьками рвоты.

Как только мухи приземляются на еду, они используют специальные рецепторы, расположенные на лапках, чтобы определить, есть ли в пище что-то питательное. Когда муха потирает лапками, это означает, что она очищает рецепторы, чтобы лучше понять, что содержится в пище, на которую она приземлилась.