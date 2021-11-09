Опасна ли мушиная рвота, или Когда не нужно выбрасывать еду, на которую села муха

У большинства из более чем 110 000 идентифицированных видов мух нет зубов, и поэтому они не могут жевать твердую пищу. Их ротовой аппарат похож на губчатую соломинку. После того, как мухи приземляются на пищу, они должны выделить пищеварительный сок, чтобы превратить ее в предварительно переваренный «суп», а затем всосать.
Кроме того, чтобы больше еды поместилось в желудок, некоторые мухи пытаются уменьшить количество уже потребленной жидкости, и они выбрасывают ее пузырьками рвоты.
Как только мухи приземляются на еду, они используют специальные рецепторы, расположенные на лапках, чтобы определить, есть ли в пище что-то питательное. Когда муха потирает лапками, это означает, что она очищает рецепторы, чтобы лучше понять, что содержится в пище, на которую она приземлилась.
Ученые предупреждают, что мухи часто сидят на грязных поверхностях, таких как мусорные баки или разлагающаяся пища, богатая микробами. Это гораздо более вредно, чем отрыжка мух, поскольку некоторые микробы могут вызывать болезни, такие как холера и брюшной тиф. Однако, если муха не задерживается на пище дольше пары секунд, вероятность передачи микробов низка, и ваша еда, вероятно, в порядке.
Исследователи напоминают, что мухи относятся к важной группе опылителей, и многим растениям мухи нужны для размножения. Более того, эти насекомые являются хорошим источником пищи для других существ, таких как пауки, птицы, ящерицы и лягушки, и, таким образом, они являются жизненно важной частью экосистемы.
Некоторые мухи также используются в медицинских целях. Например, врачи используют личинок мясных мух для удаления разлагающихся тканей в ранах.