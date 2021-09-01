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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Насекомые

Основной инстинкт: зачем жуки спариваются с бутылкой?

Эва Ван Дер Берг
01 сентября 2021
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В заливе Шарк в Западной Австралии самцы златок проявляют «сверхнормальное» стремление совокупляться с пивными бутылками.
Фото: Джири Локман / Nature Picture Library
Необычная игра в бутылочку.

Весной 1981 года биологи Дэрил Гвинн и Дэвид Ренц отправились исследовать насекомых в Западной Австралии, неподалеку от городка Донгара. Они увидели на обочине маленькую пивную бутылку – в Австралии их называют стабби (stubbie). К пустой таре прицепился крупный жук Julodimorpha bakewelli, представитель семейства златок: он собирался совокупиться со стеклянной емкостью и пытался ввести в горлышко свой половой орган.

Несколько десятков лет назад Гвинн и Ренц, похоже, были первыми, кто, увидев эту картину, поделился увиденным, сегодня же в социальных сетях попадается множество фото и видео с похожим эротическим сюжетом. Ученые называют такое поведение насекомых сверхнормальным стимулом (supernormal stimulus): искусственный раздражитель, который вызывает максимальную реализацию инстинкта у животных и насекомых.

Жук, которого наблюдали Гвинн и Ренц, очевидно, принял бутылку за огромную самку своего вида (насекомое, вероятно, ввела в заблуждение схожая окраска). Из-за тяги к искусственной любви жуки иной раз теряют не только голову, но и жизнь: насекомое, которое самозабвенно спаривается с бутылкой, уязвимо для муравьев.

National Geographic Россия №212, сентябрь 2021

National Geographic Россия №212, сентябрь 2021

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