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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Насекомые

Осы Северного Вьетнама создают светящиеся гнезда

Анастасия Баринова
26 августа 2021
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Фото: Bernd Schöllhorn, Serge Berthier/Journal of the Royal Society Interface
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Фото: Bernd Schöllhorn, Serge Berthier/Journal of the Royal Society Interface
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Фото: Bernd Schöllhorn, Serge Berthier/Journal of the Royal Society Interface
Никто не знает, зачем они это делают.

Группа исследователей из Университета Сорбонны, Вьетнамской академии наук и Парижского университета обнаружила, что гнезда нескольких видов ос светятся под ультрафиолетовыми лампами.

Многие виды животных проявляют флуоресценцию на разных частях тела, включая рыб, скорпионов, хамелеонов и черепах. Флуоресцентный материал, создаваемый организмом отдельно, встречается реже. Осы, живущие в Северном Вьетнаме, стали одним из этих исключительных примеров.

Человек давно использует созданные природой флуоресцентные объекты. Например, живущие в джунглях племена брали в путь светящиеся грибы, а светлячки иногда заменяли лампы шахтерам. В современном мире ученые с помощью бактерий Aliivibrio fischeri проверяют качество воды: при воздействии загрязняющих веществ светоотдача бактериальной культуры уменьшается. Отталкиваясь от этих и им подобных данных, ученые решили узнать, нет ли в тропических лесах Северного Вьетнама столь же полезных материалов.

Scyliorhinus retifer
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Чтобы выяснить это, команда по ночам бродила в темноте, освещая все вокруг ультрафиолетовыми лампами. Задачу осложняли опасные условия: нужно было подобрать подходящую защиту от змей, пауков, насекомых и других животных, активных в темное время суток. Однако идея себя оправдала: исследователи обнаружили гнезда азиатской осы Polistes chinensis, которые светились ярко-зеленым светом.

Гнезда имели форму шестиугольника, притом «колпачок» каждой соты светился ярче ее внутренней части. Дальнейшие поиски показали наличие флуоресценции еще у трех других видов ос рода Polistes.

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Теперь ученым предстоит узнать, зачем осы выработали эту особенность. У ряда других представителей фауны флуоресценция служит маяком, указывающим путь домой, тогда как у других биофлуоресцентные материалы становятся средством защиты личинок от резкого солнечного света.

Мир фауны часто преподносит такие загадки. Недавно выяснилось, что утконосы щеголяют светящимся мехом.

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