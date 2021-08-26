Осы Северного Вьетнама создают светящиеся гнезда

Чтобы выяснить это, команда по ночам бродила в темноте, освещая все вокруг ультрафиолетовыми лампами. Задачу осложняли опасные условия: нужно было подобрать подходящую защиту от змей, пауков, насекомых и других животных, активных в темное время суток. Однако идея себя оправдала: исследователи обнаружили гнезда азиатской осы Polistes chinensis, которые светились ярко-зеленым светом.

Гнезда имели форму шестиугольника, притом «колпачок» каждой соты светился ярче ее внутренней части. Дальнейшие поиски показали наличие флуоресценции еще у трех других видов ос рода Polistes.