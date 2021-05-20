Паразиты наделяют муравьев долголетием, но в этом нет ничего хорошего

На первый взгляд, этот секрет вечной молодости крайне привлекателен — зараженные насекомые не только сохраняли юное тело, но также исключались из рабочего процесса. Они были значительно менее активны, и соседи по колонии кормили их, ухаживали за ними и даже носили с собой. В ряде случаев инфицированные особи привлекали к себе больше внимания, чем сама королева: биологи обнаружили, что метаболические изменения у инфицированных муравьев позволяют им испускать те же химические сигналы, которые исходят от маток, что побуждает сородичей заботиться о них.

Но есть и «оборотная сторона» медали. В первую очередь, от наличия иждивенцев в своих рядах страдает колония: работая «за двоих», здоровые муравьи испытывали большой стресс и умирали раньше, чем им положено природой. Но не слишком выиграли и «вечно молодые», ведь половина из них тоже погибла.

И в этом кроется разгадка всей этой экологической цепочки. В то время как обычные труженики умирали от непосильной нагрузки, ленивые собратья оказывались съеденными птицами. Получив молодое тело в обмен на физическую активность, они становились слишком медленными, чтобы успеть скрыться от хищников.

Именно это и является «планом» ленточного червя. Сам по себе он не способен перемещаться далеко, и в этом ему помогают птицы. Съедая зараженного муравья, пернатые получают вместе с ним его паразита. Червь приступает к размножению в пищеварительной системе птицы, а затем яйца выходят вместе с пометом.

На эту органику натыкаются рабочие муравьи, приносят яйца в свои муравейники и начинают цикл с самого начала. Среди других удивительных примеров паразитизма в мире муравьев — превращение их в зомби.