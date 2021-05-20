Паразиты наделяют муравьев долголетием, но в этом нет ничего хорошего

Муравьи часто становятся хозяевами для различного рода паразитов. В каждом случае эффект подобного симбиоза бывает разным.
Недавно ученые рассмотрели влияние ленточных червей Anomotaenia brevis на муравьев Temnothorax nylanderi. Эти насекомые широко распространены по всей Европе, от Португалии до Грузии. Их видовое название дано в честь финского натуралиста Вильяма Нюландера (William Nylander).
Биологи из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга наблюдали за 58 колониями муравьев в течение трех лет. Было установлено, что некоторые особи были инфицированы паразитами, а некоторые — нет. К концу этого периода все здоровые рабочие муравьи умерли, но около 53 процентов зараженных насекомых были живы. Верхний предел их возможного возраста не установлен, поскольку полевые наблюдения были прекращены, но ученые не исключают, что те могут доживать и до 20 лет — именно столько существуют муравьиные королевы (матки).
При нормальном развитии событий молодые муравьи имеют желтоватую окраску, и с годами их покровы твердеют, приобретая коричневый оттенок. У инфицированных муравьев процессы старения остановились: их покров оставался желтым и мягким.
На первый взгляд, этот секрет вечной молодости крайне привлекателен — зараженные насекомые не только сохраняли юное тело, но также исключались из рабочего процесса. Они были значительно менее активны, и соседи по колонии кормили их, ухаживали за ними и даже носили с собой. В ряде случаев инфицированные особи привлекали к себе больше внимания, чем сама королева: биологи обнаружили, что метаболические изменения у инфицированных муравьев позволяют им испускать те же химические сигналы, которые исходят от маток, что побуждает сородичей заботиться о них.
Но есть и «оборотная сторона» медали. В первую очередь, от наличия иждивенцев в своих рядах страдает колония: работая «за двоих», здоровые муравьи испытывали большой стресс и умирали раньше, чем им положено природой. Но не слишком выиграли и «вечно молодые», ведь половина из них тоже погибла.
И в этом кроется разгадка всей этой экологической цепочки. В то время как обычные труженики умирали от непосильной нагрузки, ленивые собратья оказывались съеденными птицами. Получив молодое тело в обмен на физическую активность, они становились слишком медленными, чтобы успеть скрыться от хищников.
Именно это и является «планом» ленточного червя. Сам по себе он не способен перемещаться далеко, и в этом ему помогают птицы. Съедая зараженного муравья, пернатые получают вместе с ним его паразита. Червь приступает к размножению в пищеварительной системе птицы, а затем яйца выходят вместе с пометом.
На эту органику натыкаются рабочие муравьи, приносят яйца в свои муравейники и начинают цикл с самого начала. Среди других удивительных примеров паразитизма в мире муравьев — превращение их в зомби.