Насекомые
Пассажир попытался пронести в самолёт 100 тарантулов
Десятки живых пауков – в топе самых странных грузов, задержанных таможней!
В аэропорту Кайенны (столице Французской Гвианы, что в Южной Америке) сотрудники безопасности задержали гражданина Польши, пытавшегося переправить почти сотню пауков-тарантулов в багаже.
Таможенники сообщили, что в сумке мужчины находились 38 взрослых и около 50 молодых особей, а также десятки коконов, наполненных яйцами. Уложив тарантулов в пластиковые бутылки, поляк пытался попасть на рейс в Париж. Мужчина описал себя как человека, «страстно увлечённого насекомыми».
Перевозка живых тарантулов и скорпионов не запрещена французским законодательством, но регулируется, поскольку некоторые виды, в том числе тарантулы, имеют особый охраняемый статус.