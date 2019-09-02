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Насекомые

Пассажир попытался пронести в самолёт 100 тарантулов

02 сентября 2019
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Theraphosa blondi – один из видов тарантулов, которые встречаются в Южной Америке.
Фото: Allan Hopkins / Flickr.com
Десятки живых пауков – в топе самых странных грузов, задержанных таможней!

В аэропорту Кайенны (столице Французской Гвианы, что в Южной Америке) сотрудники безопасности задержали гражданина Польши, пытавшегося переправить почти сотню пауков-тарантулов в багаже.

Таможенники сообщили, что в сумке мужчины находились 38 взрослых и около 50 молодых особей, а также десятки коконов, наполненных яйцами. Уложив тарантулов в пластиковые бутылки, поляк пытался попасть на рейс в Париж. Мужчина описал себя как человека, «страстно увлечённого насекомыми».

Перевозка живых тарантулов и скорпионов не запрещена французским законодательством, но регулируется, поскольку некоторые виды, в том числе тарантулы, имеют особый охраняемый статус.

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