Пассажир попытался пронести в самолёт 100 тарантулов

В аэропорту Кайенны (столице Французской Гвианы, что в Южной Америке) сотрудники безопасности задержали гражданина Польши, пытавшегося переправить почти сотню пауков-тарантулов в багаже.

Таможенники сообщили, что в сумке мужчины находились 38 взрослых и около 50 молодых особей, а также десятки коконов, наполненных яйцами. Уложив тарантулов в пластиковые бутылки, поляк пытался попасть на рейс в Париж. Мужчина описал себя как человека, «страстно увлечённого насекомыми».

Перевозка живых тарантулов и скорпионов не запрещена французским законодательством, но регулируется, поскольку некоторые виды, в том числе тарантулы, имеют особый охраняемый статус.