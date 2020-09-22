Пчел можно дрессировать, побуждая собирать пыльцу определенных растений

Группа ученых из Университета Буэнос-Айреса во главе с Вальтером Фариной показала, что пчелы обладают стабильной долговременной памятью, связанной с запахом пищи внутри улья. Эти воспоминания, в свою очередь, могут повлиять на выбор растений, которые посещают насекомые. Эта своеобразная дрессировка потенциально может способствовать поднятию урожайности у определенных культур, которые ранее не пользовались популярностью у пчел.

Для того, чтобы выработать у пчел стойкую память, связанную с определенной пищей, ученые разработали синтетическую пахучую смесь для нового поколения насекомых. Смесь в эксперименте знакомила пчел с запахом подсолнуха, поскольку ее добавляли в подкормку для ульев. Исследователи обнаружили, что воспоминания об аромате подсолнечника повлияли на более поздние предпочтения пчел в поисках пищи.

Обучение пчел побудило их больше посещать подсолнухи. Эти «дрессированные» насекомые приносили в улей больше пыльцы подсолнечника, чем пчелы, не участвовавшие в эксперименте. В свою очередь, процесс опыления повысил появление семян цветов на 29-57%.