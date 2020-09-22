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Насекомые

Пчел можно дрессировать, побуждая собирать пыльцу определенных растений

National Geographic Россия
22 сентября 2020
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Фото: Wikimedia Commons
Дрессированные пчелы делают правильный мед.

Группа ученых из Университета Буэнос-Айреса во главе с Вальтером Фариной показала, что пчелы обладают стабильной долговременной памятью, связанной с запахом пищи внутри улья. Эти воспоминания, в свою очередь, могут повлиять на выбор растений, которые посещают насекомые. Эта своеобразная дрессировка потенциально может способствовать поднятию урожайности у определенных культур, которые ранее не пользовались популярностью у пчел. 

Для того, чтобы выработать у пчел стойкую память, связанную с определенной пищей, ученые разработали синтетическую пахучую смесь для нового поколения насекомых. Смесь в эксперименте знакомила пчел с запахом подсолнуха, поскольку ее добавляли в подкормку для ульев. Исследователи обнаружили, что воспоминания об аромате подсолнечника повлияли на более поздние предпочтения пчел в поисках пищи. 

Обучение пчел побудило их больше посещать подсолнухи. Эти «дрессированные» насекомые приносили в улей больше пыльцы подсолнечника, чем пчелы, не участвовавшие в эксперименте. В свою очередь, процесс опыления повысил появление семян цветов на 29-57%.

«Самый удивительный и значимый результат состоит в том, что предпочтения в отношении кормления целевой культурой настолько продолжительны и интенсивны, что способствовали значительному увеличению ее урожайности», — Вальтер Фарина.

По словам Фарины, услуги по опылению растений могут быть улучшены за счет использования простых имитирующих запахов как части стратегии точечного опыления.

Исследователи отметили, что в настоящее время работают над тем, чтобы научить пчел активно опылять другие культуры, включая миндаль, груши и яблоки. Их конечная цель — разработать ряд новых имитаторов запаха для повышения эффективности опыления и урожайности многих важных сельскохозяйственных культур.

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