Пчелы Подмосковья начали пьянеть

На территории парламента Австралии растет множество местных и экзотических растений, и было решено установить здесь ульи. Благодаря этому парламент выпускает мед, медовую водку и другую продукцию, которая становится оригинальным подарком дипломатам и другим высокопоставленным лицам.

Как поясняет Фаррел, улей не одобряет «пьянство» своих членов и в таких ситуациях выставляет «охранников», чтобы держать тех как можно дальше, иначе весь мед может забродить. Пчела сможет вернуться в «коллектив», когда протрезвеет.

Опьянеть от испортившихся плодов также могут птицы и другие представители фауны.