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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Насекомые

Пчелы Подмосковья начали пьянеть

Анастасия Баринова
11 июля 2021
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Фото: Pixabay
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Фото: Cormac Farrell/Twitter
На них оказывает эффект забродивший от жары нектар.

Пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья сообщила о необычном явлении природы, с которым могут столкнуться люди: жаркая погода приводит к брожению нектара, и в результате «пчелы могут опьянеть».

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По словам специалистов, поведение такого насекомого почти не отличается от поведения нетрезвого человека: пчела теряет контроль над координацией, и при полете ее «болтает из стороны в сторону».

С этим мнением не согласен заслуженный пчеловод России и доктор сельскохозяйственных наук Анатолий Кочетов, назвавший заявление подмосковного лесокомитета «ерундой»:

«Пьяных пчел не бывает. Они сейчас, в жару, приносят падевый мед. Самый лучший мед приносят. Не слушайте всю эту ерунду. Пчелы в этот момент не обращают никакого внимания на людей. Они работают».

Тем не менее, он не прав: случаи «пьянства» пчел подтверждаются и учеными, и его коллегами по всему миру. Кормак Фаррелл, занимающий должность Главного пчеловода парламента Австралии, также объясняет необычное поведение пчел превращением нектара в алкоголь.

На территории парламента Австралии растет множество местных и экзотических растений, и было решено установить здесь ульи. Благодаря этому парламент выпускает мед, медовую водку и другую продукцию, которая становится оригинальным подарком дипломатам и другим высокопоставленным лицам.

Как поясняет Фаррел, улей не одобряет «пьянство» своих членов и в таких ситуациях выставляет «охранников», чтобы держать тех как можно дальше, иначе весь мед может забродить. Пчела сможет вернуться в «коллектив», когда протрезвеет.

Опьянеть от испортившихся плодов также могут птицы и другие представители фауны.

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