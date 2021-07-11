Пчелы Подмосковья начали пьянеть

Пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья сообщила о необычном явлении природы, с которым могут столкнуться люди: жаркая погода приводит к брожению нектара, и в результате «пчелы могут опьянеть».
По словам специалистов, поведение такого насекомого почти не отличается от поведения нетрезвого человека: пчела теряет контроль над координацией, и при полете ее «болтает из стороны в сторону».
С этим мнением не согласен заслуженный пчеловод России и доктор сельскохозяйственных наук Анатолий Кочетов, назвавший заявление подмосковного лесокомитета «ерундой»:
A few sharp-eyed folk walking have noticed dead & stumbling #bees on the paths around @Aust_Parliament and have asked what is going on. The answer is alcohol!— Cormac Farrell (@jagungal1) October 10, 2019
As the weather heats up, the nectar in some Australian flowers will ferment, making the foragers drunk. pic.twitter.com/Add2OAdjPu
На территории парламента Австралии растет множество местных и экзотических растений, и было решено установить здесь ульи. Благодаря этому парламент выпускает мед, медовую водку и другую продукцию, которая становится оригинальным подарком дипломатам и другим высокопоставленным лицам.
Как поясняет Фаррел, улей не одобряет «пьянство» своих членов и в таких ситуациях выставляет «охранников», чтобы держать тех как можно дальше, иначе весь мед может забродить. Пчела сможет вернуться в «коллектив», когда протрезвеет.
Опьянеть от испортившихся плодов также могут птицы и другие представители фауны.