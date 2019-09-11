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Насекомые

Пчёлы-самцы вводят матке ослепляющие токсины во время секса

11 сентября 2019
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Фото: Barbara Baer-Imhoff / UCR
Как предотвратить спаривание королевы с другими? Вот интересный способ!

Биологи из Калифорнийского университета обнаружили, что во время спаривания самцы пчел вводят токсины, которые вызывают временную слепоту. Вся сексуальная активность происходит в течение короткого раннего периода в жизни медоносной пчелы, а вот королевы могут жить в течение многих лет без повторного спаривания.

«Пчелы-самцы хотят, чтобы их гены были в числе наследуемых. А значит, королеву надо уберечь от спаривания с другими. А если она не может видеть, то не сможет летать», – объясняет преподаватель энтомологии Борис Баер.

Токсины, идентифицированные биологами, – это белки, содержащиеся в семенной жидкости самцов пчел. Кстати, Байер открыл и токсины, которые убивают сперму других самцов-конкурентов.

Баер впервые заинтересовался семенной жидкостью пчел много лет назад. Во время ранних проектов он заметил, что, если королевам шмелей вводили только жидкость, а не сперму во время осеменения, они прекращали спариваться и становились более агрессивными по отношению к самцам. Ученый захотел понять, почему.

Около 10 лет назад Баер и его международная команда начали анализировать, какие белки можно найти в жидкостях медоносных пчел.

Команда не удивилась, обнаружив белок, который атакует сперму других самцов, поскольку такое поведение можно найти у других насекомых. Но учёных озадачил белок, влияющий на зрение.

Чтобы проверить, обладает ли белок ослепляющим эффектом, команда Баера воздействовала на осемененных маток мерцающим светом и измерила их реакцию с помощью крошечных электродов в мозге. Учёные выяснили, что в течение нескольких часов королева не могла летать из-за ослепления, вызванного семенем самцов.

Молекулярное понимание привычек спаривания медоносных пчел может в конечном итоге использоваться для улучшения программ размножения и помощи этим насекомым.

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