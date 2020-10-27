«Планировать по муравьям»: как птицы пользуются муравьями-кочевниками

Некоторые виды кочевых муравьев (Army ant) из тропиков Африки, Центральной и Южной Америки постоянно путешествуют. Их шествия заставляют бежать от них других насекомых, которые боятся быть съеденными муравьями. Эту тягу к перемещению так и прозвали — «Синдром муравьёв-кочевников».

Самые крупные колонии замечены у африканских трудяг вида Dorylus wilverthi — порой они достигают 22 миллионов особей! Их матки тоже не отличаются скромными размерами: во время массовой яйцекладки на стоянках они могут достигать рекордных 5 см — шутка ли, муравей длиной с коробок спичек!

Муравьи кочуют по нескольку дней. Скорость их передвижения может достигать 20 м/час. После перехода они останавливаются на период от недели до трёх месяцев: во время такой стоянки они обустраивают себе подземные гнёзда, из которых ежедневно выбираются отряды фуражиров — муравьёв, специализирующихся на доставке добычи в семью.