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Насекомые

«Планировать по муравьям»: как птицы пользуются муравьями-кочевниками

Софья Демьянец
27 октября 2020
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Eciton burchellii – один из самых распространенных видов кочевых муравьев
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Во время своих миграций колонии муравьев-кочевников останавливаются на ночь. Примерно 700 тысяч муравьев сцепляются друг с другом и создают «живое гнездо», в центре которого «ночуют» царица и расплод
Оказывается, строить планы могут не только приматы, но и птицы, отслеживающие маршруты муравьев.

Некоторые виды кочевых муравьев (Army ant) из тропиков Африки, Центральной и Южной Америки постоянно путешествуют. Их шествия заставляют бежать от них других насекомых, которые боятся быть съеденными муравьями. Эту тягу к перемещению так и прозвали — «Синдром муравьёв-кочевников».

Самые крупные колонии замечены у африканских трудяг вида Dorylus wilverthi — порой они достигают 22 миллионов особей! Их матки тоже не отличаются скромными размерами: во время массовой яйцекладки на стоянках они могут достигать рекордных 5 см — шутка ли, муравей длиной с коробок спичек!

Муравьи кочуют по нескольку дней. Скорость их передвижения может достигать 20 м/час. После перехода они останавливаются на период от недели до трёх месяцев: во время такой стоянки они обустраивают себе подземные гнёзда, из которых ежедневно выбираются отряды фуражиров — муравьёв, специализирующихся на доставке добычи в семью.

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Wikimedia Commons Муравьи-кочевники на марше в Кении

Передвигаются кочевые муравьи с размахом: их колонна состоит из «головы» шириной 10-15 метров при длине 1-2 метра, а также сужающегося хвоста, который может растягиваться до 45 метров. По периметру колонны выстраиваются защитники — солдаты. Небольшие муравьи-рабочие, переносящие в мандибулах расплод, ловящие и перетаскивающие добычу идут во внутренней части колонны.

Ночью во время перехода на земле появляется «живой муравейник» — 150-700 тысяч муравьёв сцепляются между собой коготками, образуя цилиндрическое или яйцевидное гнездо диаметром до 1 метра. Самое дорогое — царица и расплод — располагается в центре этого образования.

Эту тенденцию заметили птицы и стали следить за перемещениями муравьев. Причем, слежкой птицы занимаются днем, то есть на сытый желудок, и только утром пернатые начинают охоту на спасающихся от муравьев насекомых.

Такое поведение, пожалуй, ярко иллюстрирует умение птицы думать о будущем, а именно о том времени, когда она проголодается, и ей нужно будет быстро найти себе пищу. Кроме того, птицы могут запоминать сразу несколько муравьиных отрядов, постепенно выбирая из них тех, что кочуют чаще.

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