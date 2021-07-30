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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Насекомые

По США распространяется пятнистая фонарница

Анастасия Баринова
30 июля 2021
SLF adults on Ailanthus tree.jpg
Фото: E. Swackhamer/Pennsylvania State University
AdultandFourthInstars.jpg
Фото: Steve Ausmus, USDA-ARS
Spotted Lanternfly adult lateral view (GregHoover).jpg
Фото: Greg Hoover/Pennsylvania State University
Инвазивное насекомое является угрозой для 70 видов растений.

Пятнистая фонарница (Lycorma delicatula) из семейства полужесткокрылых насекомых происходит из Азии: во Вьетнаме, Индии, Китае и Японии она питается хвоей и листьями деревьев. В этой части планеты численность фонарницы сдерживают хищники и патогены, но в США, куда она переселилась в 2014 году, естественных угроз для нее нет. В результате популяция активно размножается, захватывая все новые области.

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New York State Integrated Pest Management Program

По состоянию на 2020 год это инвазивный вид встречается в штатах Пенсильвания, Делавэр, Мэриленд, Пенсильвания, Нью-Джерси, Коннектикут, Виргиния, Индиана, Огайо и Нью-Йорк. На территории Северной Америки пятнистая фонарница имеет по меньшей мере 70 видов привлекательных для нее растений, в том числе важнейших для экономики сельскохозяйственных культур, таких как яблоки или виноград.

В конце лета и осенью насекомые откладывают массивы яиц на стволах деревьев и любых предметах с гладкой поверхностью, в том числе на автомобили. Внешне это напоминает сгусток грязи, и с такой маскировкой фонарница перемещается по всей стране. Как нимфы, так и взрослые особи высасывают сок растения, после чего оно становится слабым и восприимчивым к болезням. Зараженные деревья и виноградные лозы практически не имеют шансов на выживание: оставшись без сока, они начинают отмирать. Фонарницы также выделяют так называемую «медвяную росу»: липкую жидкость, которая привлекает других насекомых и становится рассадником черни.

До винодельческих хозяйств Нью-Йорка вредитель пока не добрался, но судя по скорости его распространения, этого можно ожидать в самое ближайшее время. Власти штата начали обучение фермеров по раннему обнаружению и борьбе с фонарницей. Мероприятия включают в себя опрыскивание пестицидами и удаление зараженного растения, но все это в любом случае отразится на качестве и урожайности плантации.

Узнайте о другой фонарнице: суринамской.

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