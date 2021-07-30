По США распространяется пятнистая фонарница

По состоянию на 2020 год это инвазивный вид встречается в штатах Пенсильвания, Делавэр, Мэриленд, Пенсильвания, Нью-Джерси, Коннектикут, Виргиния, Индиана, Огайо и Нью-Йорк. На территории Северной Америки пятнистая фонарница имеет по меньшей мере 70 видов привлекательных для нее растений, в том числе важнейших для экономики сельскохозяйственных культур, таких как яблоки или виноград.

В конце лета и осенью насекомые откладывают массивы яиц на стволах деревьев и любых предметах с гладкой поверхностью, в том числе на автомобили. Внешне это напоминает сгусток грязи, и с такой маскировкой фонарница перемещается по всей стране. Как нимфы, так и взрослые особи высасывают сок растения, после чего оно становится слабым и восприимчивым к болезням. Зараженные деревья и виноградные лозы практически не имеют шансов на выживание: оставшись без сока, они начинают отмирать. Фонарницы также выделяют так называемую «медвяную росу»: липкую жидкость, которая привлекает других насекомых и становится рассадником черни.