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Насекомые

Почему капли дождя не убивают комаров

Дарья Желнина
21 апреля 2020
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Укус комара
Фото: James Jordan/Flickr.com
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Комар настолько легче капли, что не оказывает никакого сопротивления, поэтому возникает ощущение, что он несется внутри нее к земле.
Фото: Andrew Dickerson/Youtube.com
В дождливый день насекомое спасает его маленький вес и экзоскелет.

Полет комара во время дождя — опасное занятие. Во-первых, тело насекомого такое же по размеру, как и капля дождя. Во-вторых, одна такая капля весит в 50 раз больше комара. Ее удар можно сравнить с врезавшимся в человека автобусом. Несмотря на то, что капля может раздавить комара, насекомые не прячутся в дождливый день. Почему дождь их не беспокоит? Как им удается выживать? В 2012 году Дэвид Хью (David Hu), профессор Технологического института Джорджии, заинтересовался вопросом и решил снять на видео, как ведет себя комар, когда на него попадает капля.

Что он обнаружил? Капли, на самом деле, постоянно задевают в комаров: например, при сильном ливне это происходит каждые 25 секунд. При этом они никогда не попадают в центр тела. Чаще всего удары приходятся по растопыренным в разные стороны ножкам, поэтому насекомое лишь кувыркнется в воздухе и продолжит свой путь. Даже если капля попадет между крыльев, никакой травмы не возникает, потому что насекомое настолько легче, что не оказывает никакого сопротивления. В результате возникает ощущение, что оно несется внутри капли к земле.

Впрочем, на этом проблемы не заканчиваются. Скорость капли дождя — 9 м/с. Когда комар летит «внутри нее», он испытывает на себе очень сильное давление. Если бы такое давление было оказано на человека, он бы умер, но комар может выдержать его благодаря экзоскелету, поэтому, чтобы продолжить полет, насекомому нужно просто отряхнуться от воды.

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