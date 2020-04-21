Почему капли дождя не убивают комаров

Полет комара во время дождя — опасное занятие. Во-первых, тело насекомого такое же по размеру, как и капля дождя. Во-вторых, одна такая капля весит в 50 раз больше комара. Ее удар можно сравнить с врезавшимся в человека автобусом. Несмотря на то, что капля может раздавить комара, насекомые не прячутся в дождливый день. Почему дождь их не беспокоит? Как им удается выживать? В 2012 году Дэвид Хью (David Hu), профессор Технологического института Джорджии, заинтересовался вопросом и решил снять на видео, как ведет себя комар, когда на него попадает капля.