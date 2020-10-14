Почему комары любят человеческую кровь?

Ученые обнаружили, что игольчатый хоботок самок комаров Aedes aegypti содержит специализированные нейроны, которые различают кровь и нектар. Самки комаров питаются нектаром растений, а в крови ищут питательные вещества для производства яиц.

Лесли Воссхалл из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке и ее коллеги отслеживали активность сенсорных нейронов в кровеносном придатке насекомых, называемом стилетом. Исследователи обнаружили, что нейроны стилета начинают активироваться в присутствии крови, но не при воздействии сахаров, таких как фруктоза, содержащихся только в нектаре.

Эксперименты команды показали, что чувствительные к крови нейроны стилета также становятся активными при воздействии смеси четырех ингредиентов крови: хлорида натрия, глюкозы, молекулы-переносчика энергии аденозинтрифосфат или АТФ и основного регулятора pH крови, бикарбоната натрия. При этом, нейроны не реагировали на чистую глюкозу, главный компонент нектара.

По словам исследователей, понимание того, как комары распознают кровь, может помочь предотвратить распространение смертельных заболеваний. В частности, ученые рассчитывают создать лекарство, которое действовало бы по принципу препаратов против собачьих блох и клещей, не давая москитам питаться человеческой кровью.