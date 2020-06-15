Почему муравьи маршируют по кругу, пока не умрут: видео

Самый большой муравьиный круг смерти наблюдал американский путешественник Уильям Биб в 1921 году в Гайане. Его диаметр составлял 365 метров, а продержался он около двух дней.

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