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National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
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Насекомые

Почему муравьи маршируют по кругу, пока не умрут: видео

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15 июня 2020
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Фото: Михаил Темин
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Муравьи исследуют бутон пиона.
Фото: Иван Бугрименко
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Муравьев в кадре нет: видимо, они сейчас как раз парятся. Гриб-дождевик в Вологодской области.
Фото: xload@ya.ru
Муравьиный круг может формироваться из тысяч особей, почти каждой из которых суждено бессмысленно погибнуть.

Острым зрением муравьи похвастаться не могут, так что им приходится полагаться на обоняние — и иногда оно играет с ними злую шутку. В поисках пищи муравей выделяет пахучее вещество — феромон, чтобы другие муравьи могли пойти за ним. Если муравей теряет источник запаха пищи, он может случайно наткнуться на собственный след и пойти по нему, оставляя еще больше феромона.

Почуяв феромон, к путешествию по кругу примыкают другие муравьи, усиливая химический сигнал. Муравьям кажется, что они идут по все более четкому следу, в то время как на самом деле они ходят кругами, пока не умирают от истощения. Только немногим особям удается выйти из круга смерти.

Самый большой муравьиный круг смерти наблюдал американский путешественник Уильям Биб в 1921 году в Гайане. Его диаметр составлял 365 метров, а продержался он около двух дней.

Узнайте, как на дорогах Европы ежегодно погибает более 200 миллионов животных.

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