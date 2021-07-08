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Насекомые

Почему самки жуков-зерновок выбирают партнера с самым колючим пенисом

Анастасия Баринова
08 июля 2021
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Фото: Johanna Rönn/Uppsala University.
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Фото: Simon Hinkley/Museum Victoria
Травмы, полученные в ходе спаривания, их не пугают.

Международная группа ученых изучала репродуктивную систему жуков из семейства зерновки, взяв в качестве модельного объекта зерновку четырехпятнистую (Callosobruchus maculatus). Этот вид насекомых крайне интересен с интересующей ученых точки зрения. Все мужские особи зерновок имеют очень длинные остроконечные и колючие пенисы, и в ходе спаривания они причиняют самкам боль. Более раннее исследование показало, что эта особенность развилась эволюционно, чтобы насекомым не приходилось тратить энергию зря. 

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Новая научная работа рассматривала все последствия такого спаривания для самок. Женские особи получают физические травмы от колючих пенисов своих партнеров, однако самцы с более длинными генитальными шипами дают больше потомства. Ученые предположили, что самки идут на эти жертвы именно ради производительности, но оказалось, что есть и еще один дополнительный «бонус».

В лаборатории вырастили множество жуков обоих полов, которые имели самые разные размеры тела и гениталий. После серии экспериментов биологи установили, что в ответ на регулярное травмирование репродуктивного тракта самки «занимаются самолечением»: их репродуктивный тракт утолщается, организм производит выраженный иммунный ответ, а сами они впитывают белок и другие питательные вещества, поступающие в организм вместе с семенем. Все это позволяет им не получить инфекцию и очень быстро справиться с внутренними повреждениями, что, в конечном счете, идет им на пользу. 

Зато самцы с более длинными шипами производят более качественный семенной материал, способствующий увеличению яйценоскости у самок. Кроме того, большая длина самого пениса также играет роль в плодовитости, поскольку обеспечивает лучший доступ к гемолимфе самки. Развитие таких физических параметров требует от самцов больших ресурсов, и неудивительно, что они становятся производителями более мощного и здорового потомства.

Это отличный пример сексуального антагонизма и, в частности, его коэволюции. При нормальном развитии событий любые травмы внутренних органов привели бы к снижению качества жизни, но в данном случае именно они делают самок еще более здоровыми.

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