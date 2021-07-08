Почему самки жуков-зерновок выбирают партнера с самым колючим пенисом

В лаборатории вырастили множество жуков обоих полов, которые имели самые разные размеры тела и гениталий. После серии экспериментов биологи установили, что в ответ на регулярное травмирование репродуктивного тракта самки «занимаются самолечением»: их репродуктивный тракт утолщается, организм производит выраженный иммунный ответ, а сами они впитывают белок и другие питательные вещества, поступающие в организм вместе с семенем. Все это позволяет им не получить инфекцию и очень быстро справиться с внутренними повреждениями, что, в конечном счете, идет им на пользу.

Зато самцы с более длинными шипами производят более качественный семенной материал, способствующий увеличению яйценоскости у самок. Кроме того, большая длина самого пениса также играет роль в плодовитости, поскольку обеспечивает лучший доступ к гемолимфе самки. Развитие таких физических параметров требует от самцов больших ресурсов, и неудивительно, что они становятся производителями более мощного и здорового потомства.