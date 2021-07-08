Почему самки жуков-зерновок выбирают партнера с самым колючим пенисом

Международная группа ученых изучала репродуктивную систему жуков из семейства зерновки, взяв в качестве модельного объекта зерновку четырехпятнистую (Callosobruchus maculatus). Этот вид насекомых крайне интересен с интересующей ученых точки зрения. Все мужские особи зерновок имеют очень длинные остроконечные и колючие пенисы, и в ходе спаривания они причиняют самкам боль. Более раннее исследование показало, что эта особенность развилась эволюционно, чтобы насекомым не приходилось тратить энергию зря.
Новая научная работа рассматривала все последствия такого спаривания для самок. Женские особи получают физические травмы от колючих пенисов своих партнеров, однако самцы с более длинными генитальными шипами дают больше потомства. Ученые предположили, что самки идут на эти жертвы именно ради производительности, но оказалось, что есть и еще один дополнительный «бонус».
This is Julian Baur, he’s a third year PhD student in the Berger lab @DBergerBiol . Julian works with seed #beetles Callosobruchus maculatus answering questions about mutation rates and sexual selection. In the picture he is mating beetles for one of his experiments. pic.twitter.com/09loE2MDy4— Animal Ecology Uppsala (@AnimEcol_UU) November 15, 2019
В лаборатории вырастили множество жуков обоих полов, которые имели самые разные размеры тела и гениталий. После серии экспериментов биологи установили, что в ответ на регулярное травмирование репродуктивного тракта самки «занимаются самолечением»: их репродуктивный тракт утолщается, организм производит выраженный иммунный ответ, а сами они впитывают белок и другие питательные вещества, поступающие в организм вместе с семенем. Все это позволяет им не получить инфекцию и очень быстро справиться с внутренними повреждениями, что, в конечном счете, идет им на пользу.
Зато самцы с более длинными шипами производят более качественный семенной материал, способствующий увеличению яйценоскости у самок. Кроме того, большая длина самого пениса также играет роль в плодовитости, поскольку обеспечивает лучший доступ к гемолимфе самки. Развитие таких физических параметров требует от самцов больших ресурсов, и неудивительно, что они становятся производителями более мощного и здорового потомства.
Happy to see this out in @EvolLetters with @TweetNTD, Göran Arnqvist and @DBergerBiol.— Karl Grieshop (@karlgrieshop) June 28, 2021
Selection in males purges the mutation load on female fitness
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Это отличный пример сексуального антагонизма и, в частности, его коэволюции. При нормальном развитии событий любые травмы внутренних органов привели бы к снижению качества жизни, но в данном случае именно они делают самок еще более здоровыми.
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