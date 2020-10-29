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Насекомые

Почему в Алабаме стоит памятник насекомому-вредителю

Софья Демьянец
29 октября 2020
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Хлопковый долгоносик (Anthonomus grandis)
В конце XIX века местные фермеры сперва боролись с ним, а потом стали его почитать.

На юге штата Алабама, в городе Энтерпрайз, можно увидеть памятник, посвященный хлопковому долгоносику (Anthonomus grandis). Казалось бы, это насекомое — главный вредитель хлопчатника, основного источника доходов местных фермеров в XIX веке. Однако именно они установили в своем городе памятник этому насекомому.

История монумента начинается с конца XIX века, когда на хлопковых полях в Алабаме появился долгоносик. Фермеры пытались бороться с вредителем, однако это оказалось безуспешным. Людям грозило разорение, ведь кроме хлопка, в то время больше ничего не выращивали. Тогда один из фермеров решил выращивать другую культуру. Он уничтожил свои посевы хлопка и посадил арахис. После первого же урожая он сумел не только расплатиться с долгами, но и хорошо заработать. Его примеру последовали и остальные фермеры. Причем, помимо арахиса, с того времени начали выращивать и другие культуры. Многие разбогатели, а хлопкового долгоносика стали почитать, как указавшего путь к благополучию.

Так, 11 декабря 1919 года на пересечении главных улиц Энтерпрайза был установлен памятник в честь долгоносика — это единственный в мире монумент, посвящённый сельскохозяйственному вредителю. Тогда он представлял собой фонтан со статуей богини плодородия Цереры и надписью, в которой говорилось, какую помощь оказал жук жителям Алабамы. И только через 30 лет в руках богини появился бронзовый долгоносик. С того времени памятник пережил нападения вандалов и разрушения, однако был восстановлен и стал символом города Энтерпрайз.

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