Почему жуки бывают гомосексуалистами

Множество представителей мира фауны вступает в однополые контакты: гомосексуальное поведение наблюдается у более чем 1500 видов (хорошо документировано для 500 из них). Но эволюционная причина этого явления до сих пор точно не известна. Согласно одной из теорий (ее автор — американский биолог Хадсон Рив), в основе гомосексуализма животных лежит совокупность двух факторов: недостаточное количество самок в популяции в сочетании со сложностью распознавания половой принадлежности особей.

Для доказательства или опровержения этой теории немецкие биологи провели эксперимент, участниками которого были жуки-могильщики (Nicrophorus). Самцы и самки этих насекомых друг от друга зачастую не отличаются не только внешне, но и по запаху. Ученые меняли условия содержания жуков и, в частности, количество самок в контрольной группе. С уменьшением особей женского пола количество гомосексуальных связей резко возрастало, и наоборот.

По мнению исследователей, это подтверждает теорию Рива, а также объясняет эволюционную причину возникновения гомосексуализма у ряда представителей дикой природы. Жукам, как и другим живым существам, необходимо воспроизводить свой род. В случае, если половая принадлежность потенциального партнера неочевидна, с точки зрения эволюции лучше рискнуть и вступить в контакт, чем терпеливо дожидаться того момента, когда поблизости появится достаточное количество самок.

Вместе с тем ученые подчеркивают, что теория Рива верна только при схожести женских и мужских особей. Соответственно, ни на других представителей фауны (например, орагнутанов, у которых самцы и самки заметно отличаются), ни, тем более, на людей, эти выводы не распространяются.

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