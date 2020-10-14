Полчища азиатских божьих коровок-арлекинов атаковали Белгородскую область: видео

Жители Белгородской области активно делятся в соцсетях фотографиями и роликами с божьими коровками, которые этой осенью устроили настоящее нашествие на регион.

Насекомые заполонили окна, подоконники, стены и балконы домов и собираются на некоторых участках сотнями и тысячами.