Полчища азиатских божьих коровок-арлекинов атаковали Белгородскую область: видео

Жители Белгородской области активно делятся в соцсетях фотографиями и роликами с божьими коровками, которые этой осенью устроили настоящее нашествие на регион.
Насекомые заполонили окна, подоконники, стены и балконы домов и собираются на некоторых участках сотнями и тысячами.
Доктор биологических наук Илья Захаров-Гезехус объяснил, что в Белгороде активно расплодилась азиатская божья коровка-арлекин (Harmonia axyridis). Это вид в 1980-х годах привезли в США из Китая для борьбы с тлями и червецами. Она расползлась по всем штатам и заняла юг Канады. В начале 2000-х годов из США она попала в Западную Европу. Из Бельгии, Франции стала двигаться на восток.
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Божьи коровки в октябре 😍 Целое полчище этих невероятно милых насекомых обнаружил на стене своего дома житель Белгородской области 🤯 Можно предположить, что такое скопление божьих коровок связано с тем, что осенью они собираются в группы и мигрируют в поисках укрытий для зимовки. В природе - это часто скалистая местность. Но дома людей 🏘с щелями в кирпичной кладке и в панелях являются, как пишут в Сети, для них неплохой альтернативой скалам 🤗 ⠀ ❓ Вы когда-нибудь видели столько божьих коровок? 🤔 ⠀ 📸 За видео спасибо нашему подписчику @margatsniva #mreporter #autumn #autumnmood #autumnvibes🍁 #video #мобильныйрепортер #белгород #белгородскаяобласть #божьикоровки #божьякоровка #осень #тепло #теплаяосень #погода #природа #насекомые #видео
Он добавил, что активное размножение организмов носит название «волна жизни». Речь идет о том, что любые живые существа, в особенности насекомые, время от времени начинают активно размножаться. Это связано с благоприятными условиями. В первую очередь с климатом. Биолог помнит размножение других видов божьих коровок в 1975 году и в начале 1990-х.
«Китайская божья коровка наиболее жизнеспособна, более агрессивна и может вытеснять местных коровок. Видимо, такая волна размножения будет продолжаться один-два года», — сказал Захаров-Гезехус.
Ученый отметил, что арлекин может вредить плодам винограда. В остальном никакого ущерба сельскому хозяйству он не наносит.
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