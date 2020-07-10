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Насекомые

Полчища саранчи атаковали китайскую провинцию: видео

Михаил Сысоев
10 июля 2020
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Фото: pxhere.com
Китайские власти заявили, что насекомые разорили около 6700 га полей.

Власти провинции Юньнань на юго-востоке Китая сообщили, что впервые обнаружили вредителей на границе с Лаосом 28 июня. С тех пор на территории провинции появляется все больше кластеров саранчи. Скорость их распространения увеличивается, насекомые угрожают сельскохозяйственным угодьям.

Саранча добралась до городского округа Пуэр, где были сняты впечатляющие кадры ее нашествия. 

Как сообщает YI Cai Global, китайцы столкнулись с бамбуковой саранчой вида Ceracris kiangsu. Как понятно из названия, эти насекомые с удовольствием питаются листьями и стеблями бамбука, угрожая сельскохозяйственному бамбуковому бизнесу страны.

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