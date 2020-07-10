Полчища саранчи атаковали китайскую провинцию: видео

Власти провинции Юньнань на юго-востоке Китая сообщили, что впервые обнаружили вредителей на границе с Лаосом 28 июня. С тех пор на территории провинции появляется все больше кластеров саранчи. Скорость их распространения увеличивается, насекомые угрожают сельскохозяйственным угодьям.
Locust plague heads towards China as insects are already invading southern city https://t.co/cGJ3dOBmjL— Daily Mail Online (@MailOnline) July 10, 2020
Саранча добралась до городского округа Пуэр, где были сняты впечатляющие кадры ее нашествия.
Swarms of yellow-spined bamboo #locusts have destroyed about 26 square miles of fields, raiding Pu'er city, SW China's Yunnan. The locusts are reported crossing China's border from #Laos. Local government warns a major impending locust plague between now and September. pic.twitter.com/vqMzBVtKxK— People's Daily, China (@PDChina) July 10, 2020
Как сообщает YI Cai Global, китайцы столкнулись с бамбуковой саранчой вида Ceracris kiangsu. Как понятно из названия, эти насекомые с удовольствием питаются листьями и стеблями бамбука, угрожая сельскохозяйственному бамбуковому бизнесу страны.
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