Полчища саранчи атаковали китайскую провинцию: видео

Как сообщает YI Cai Global, китайцы столкнулись с бамбуковой саранчой вида Ceracris kiangsu. Как понятно из названия, эти насекомые с удовольствием питаются листьями и стеблями бамбука, угрожая сельскохозяйственному бамбуковому бизнесу страны.

Узнайте, как в Перу нашли новый вид лягушек, живущих вдали от водоемов.