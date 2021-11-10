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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Насекомые

При атаке шершней-убийц пчелы «включают сигнализацию», чтобы спасти колонию: видео

National Geographic Россия
10 ноября 2021
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Фото: Wellesley College
Этот сигнал призывает пчелиный улей к обороне своего дома.

Новое исследование, проведенное учеными из североамериканских университетов, показало, что китайские восковые пчелы (Apis cerana), столкнувшись со смертоносным шершнем-убийцей, могут реагировать сложным набором предупреждающих сигналов. Эти сигналы настолько сложны, что ученые сравнивают их с тревожными криками приматов, птиц и сурикатов.

Авторы работы указывают, что некоторые из зафиксированных ими пчелиных «криков», никогда ранее не обнаруживались у этого вида и связаны исключительно со смертоносными хищниками. Азиатский шершень (Vespa velutina) и особенно гигантский шершень (V. soror), безусловно, подходят к этим требованиям.

Эти прожорливые насекомые, тесно связанные с «шершнями-убийцами», недавно обнаруженными в Северной Америке, часто нападают на пчелиные ульи, а в некоторых случаях могут даже уничтожить целую колонию, убивая пчел одну за другой.

Таким образом, когда рядом с ульем обнаруживается шершень-разведчик или даже фиксируется его запах, колонии нельзя терять мнение. Ученые обнаружили, что рабочие пчелы у входа в улей преобразовывали свое жужжание в «более длинные настойчивые сообщения, аналогичные тому, как отдельные звонки способствуют устойчивой пожарной тревоге».

Технически эти крики являются виброакустическими сигналами или короткими импульсами вибрации и звуковых частот, производимых крыльями и грудной клеткой пчелы. Согласно исследованию, в ходе которого было собрано около 30 тысяч записей тревожных сигналов пчел, когда появляется хищник интенсивность жужжания пчел увеличивается в семь раз.

Ученые обнаружили, что сигналы заставляют рабочих пчел предпринимать защитные действия по сохранению колонии. Методы защиты этих насекомых включают, разбрасывание навоза животных по улью и формирование шара из пчел вокруг шершня, который нагревает его до смерти.

«Эти изощренные средства защиты требуют своевременного обнаружения хищников и быстрой активации защищающихся сил. Виброакустические сигналы, вероятно, играют важную роль в организации этих ответов, потому что они быстро передаются между отправителями и получателями в гнездах», — авторы исследования.

Ученые также обнаружили, что появление более мелких шершней, которые охотятся поодиночке не вызывает столько хаоса в колонии пчел и намного реже инициирует специальные тревожные сигналы.

«Это исследование показывает, насколько удивительно сложными могут быть сигналы, производимые китайскими восковыми пчелами. Кажется, мы лишь коснулись поверхности понимания их общения, и нам еще предстоит многому научиться», — говорит Гард Отис из Университета Гвельфа в Канаде.

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