«Пропавшую» австралийскую пчелу нашли спустя 100 лет с момента последнего наблюдения

Энтомолог Джеймс Дори из Университета Флиндерса в Аделаиде сделал неожиданное открытие, изучая биоразнообразие местных видов пчел в Австралии. Он обнаружил редчайших пчел Pharohylaeus lactiferus, которая, согласно истории наблюдений, последний раз была замечена почти сто лет назад.

Энтомологи фиксировали обнаружение этого вида пчел всего шесть раз за всю историю. Последняя опубликованная запись об этом эндемике Австралии датируется 1923 годом. Однако Дори удалось обнаружить три популяции Pharohylaeus lactiferus, во время наблюдения за пчелами, посещающими определенные виды растений на восточном побережье Австралии. Ученый уверен, что вид находится на грани исчезновения, а его популяции изолированы.