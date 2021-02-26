«Пропавшую» австралийскую пчелу нашли спустя 100 лет с момента последнего наблюдения
Энтомолог Джеймс Дори из Университета Флиндерса в Аделаиде сделал неожиданное открытие, изучая биоразнообразие местных видов пчел в Австралии. Он обнаружил редчайших пчел Pharohylaeus lactiferus, которая, согласно истории наблюдений, последний раз была замечена почти сто лет назад.
Энтомологи фиксировали обнаружение этого вида пчел всего шесть раз за всю историю. Последняя опубликованная запись об этом эндемике Австралии датируется 1923 годом. Однако Дори удалось обнаружить три популяции Pharohylaeus lactiferus, во время наблюдения за пчелами, посещающими определенные виды растений на восточном побережье Австралии. Ученый уверен, что вид находится на грани исчезновения, а его популяции изолированы.
Ученый предупреждает, что этот вид пчел уязвим еще и потому, что они предпочитают определенные виды цветов, обнаруженных только вблизи тропических и субтропических тропических лесов.
«[Эти пчелы] посещают только деревья с красными цветами – «австралийское огненное дерево» стенокарпус (Stenocarpus sinuatus) и клёнолистный брахихитон (Brachychiton acerifolius) <…> Дальнейшие исследования должны быть направлены на улучшение нашего понимания биологии, экологии и популяционной генетики P. lactiferus», — говорит Дори.
Он отмечает, что пчелы обычно не различают оттенков красного, поэтому такие растения обычно опыляют птицы. Возможно, по этой причине ученые не собирали проб с этих красных цветковых растений.
По словам ученого, «если мы хотим понять и защитить эти замечательные австралийские виды, нам необходимо активизировать усилия по биомониторингу и сохранению, наряду с финансированием музейного кураторства и оцифровкой музейных коллекций».
В настоящее время описаны и изучены 1654 вида австралийских пчел. Всего в мире насчитывается около 25 тысяч видов этих насекомых. По оценкам ученых, численность медоносных пчел остается относительно стабильной, однако количество диких пчел драматически снижается на протяжении последних десятилетий. По оценкам исследователей, общая биомасса насекомых снижается на 2,5 процента ежегодно.
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