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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Насекомые

Проводящее волокно на основе паутины бабочки: новое открытие

Анастасия Баринова
25 октября 2021
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Фото: Guayo/Wikipedia
Невзрачная бабочка производит шелк, превосходящий по прочности паутину.

Паутина, которую плетут пауки, известна своей прочностью: она не уступает нейлону и при этом значительно более эластична. Этим она обязана сочетанию двух белков: спидроина-1 и спидроина-2.

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Оказалось, что выдающиеся качества паутины — не рекорд: в природе нашлось насекомое, создающее еще более прочные структуры. Это бабочки мешочницы (Psychidae). Их отличительная особенность нашла отражение в их названии: гусеницы сооружают «мешочки» или «чехлы» из листьев, коры, веточек и комочков почвы. Эти подручные материалы они скрепляют шелком, и он — гораздо прочнее паучьей паутины.

Обнаружив эту особенность, ученые нашли ей практическое применение. Возможности комбинации паутины с искусственными материалами уже освоены: такие волокна с усиленной прочностью применяются во множестве отраслей, от медицины до аэрокосмической отрасли. Соединив нити мешочницы с полианилином, который легко синтезируется, исследователи получили композитные волокна диаметром 2 микрона, которые можно использовать как оптические волноводы.

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University of Tsukuba

Они будут полезны в электромагнитных экранах, в качестве проводящих текстильных проводов и в составе антикоррозионных материалов. Основные сферы, где будет востребована прочность шелка в сочетании с проводящими свойствами полимера — тканевая инженерия и микроэлектроника.

Узнайте, как используют паутину в промышленности.

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