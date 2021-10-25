Проводящее волокно на основе паутины бабочки: новое открытие

Оказалось, что выдающиеся качества паутины — не рекорд: в природе нашлось насекомое, создающее еще более прочные структуры. Это бабочки мешочницы (Psychidae). Их отличительная особенность нашла отражение в их названии: гусеницы сооружают «мешочки» или «чехлы» из листьев, коры, веточек и комочков почвы. Эти подручные материалы они скрепляют шелком, и он — гораздо прочнее паучьей паутины.

Обнаружив эту особенность, ученые нашли ей практическое применение. Возможности комбинации паутины с искусственными материалами уже освоены: такие волокна с усиленной прочностью применяются во множестве отраслей, от медицины до аэрокосмической отрасли. Соединив нити мешочницы с полианилином, который легко синтезируется, исследователи получили композитные волокна диаметром 2 микрона, которые можно использовать как оптические волноводы.