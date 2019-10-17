Шевели лапками: сахарские муравьи признаны одними из самых быстрых животных планеты

Вспоминая быстрых животных, на ум приходит кто-то типа гепардов или борзых. Но, если сопоставлять скорость движения с длиной тела, мир членистоногих не имеет себе равных. Например, сахарский серебряный муравей (Cataglyphis bombycina) из рода муравьев-бегунков (название говорит само за себя) может развивать скорость 0,855м/с — это расстояние в 108 раз больше длины его тела. Для сравнения — расстояние, преодолеваемое гепардом за секунду больше длины его тела лишь в 16 раз. А у самого быстрого человека на планете — Усэйна Болта — подобный коэффициент составляет 6,2. Если бы он сравнился в этом показателе с сахарским серебряным муравьём, его скорость была бы близка к 800км/ч.

По интенсивности бега этот муравей стоит на третьем месте. Его опережают лишь калифорнийский прибрежный клещ (Paratarsotomus macropalpis), перемещающийся со скоростью 322 длины тела в секунду, и австралийский жук-скакунок, или жук-тигр, (Cicindela eburneola), подобный показатель которого равен 170.

Ноги Cataglyphis bombycina длиннее, чем у других муравьев, что позволяет им держать тело дальше от горячего песка. Они всегда следят за положением Солнца, чтобы знать кратчайший путь к гнезду. Также, сахарские серебряные муравьи покрыты специальными волосками треугольного сечения, которые охлаждают тела насекомых, отражая солнечные лучи.