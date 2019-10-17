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Насекомые

Шевели лапками: сахарские муравьи признаны одними из самых быстрых животных планеты

17 октября 2019
Cataglyphis bombycina
Фото: Harald Wolf/University of Ulm
Сахарский серебряный муравей перебирает лапками со скоростью до 1300мм/с, а разгоняется до 0,855м/с.

Вспоминая быстрых животных, на ум приходит кто-то типа гепардов или борзых. Но, если сопоставлять скорость движения с длиной тела, мир членистоногих не имеет себе равных. Например, сахарский серебряный муравей (Cataglyphis bombycina) из рода муравьев-бегунков (название говорит само за себя) может развивать скорость 0,855м/с — это расстояние в 108 раз больше длины его тела. Для сравнения — расстояние, преодолеваемое гепардом за секунду больше длины его тела лишь в 16 раз. А у самого быстрого человека на планете — Усэйна Болта — подобный коэффициент составляет 6,2. Если бы он сравнился в этом показателе с сахарским серебряным муравьём, его скорость была бы близка к 800км/ч.

По интенсивности бега этот муравей стоит на третьем месте. Его опережают лишь калифорнийский прибрежный клещ (Paratarsotomus macropalpis), перемещающийся со скоростью 322 длины тела в секунду, и австралийский жук-скакунок, или жук-тигр, (Cicindela eburneola), подобный показатель которого равен 170.

Ноги Cataglyphis bombycina длиннее, чем у других муравьев, что позволяет им держать тело дальше от горячего песка. Они всегда следят за положением Солнца, чтобы знать кратчайший путь к гнезду. Также, сахарские серебряные муравьи покрыты специальными волосками треугольного сечения, которые охлаждают тела насекомых, отражая солнечные лучи.

Биологи из Ульмского университета в Германии решили выяснить, как новый рекордсмен достигает такой высокой скорости.

Задача изучения насекомых осложнялась тем, что Cataglyphis bombycina мало времени проводят вне муравейника, а значит их логово трудно найти. После обнаружения гнезда, исследователи прикрепили к выходу алюминиевый жёлоб с приманкой из мучных червей на конце. С помощью высокоскоростной съемки ученые выяснили, что муравей может размахивать конечностями со скоростью до 1300 миллиметров в секунду. Его ноги тесно синхронизированы, а каждая ступня соприкасается с землей всего на 7 миллисекунд, что позволяет минимизировать погружение в песок.

«В то время как муравьи носились по жёлобу от приманки до муравейника, камера фиксировала все их движения сверху», — Сара Пфеффер, биолог.

При сильной жаре в пустыне Cataglyphis bombycina достигают наибольшей эффективности, тогда как при температуре 10 градусов по Цельсию они становятся намного медленнее, перемещаясь со скоростью всего 57 мм/с. Для изучения движений муравьёв при более низких температурах, ученые выкопали муравейник и привезли его в Германию. Теперь ученые попытаются понять, как мускулатура муравьев позволяет им двигаться с такой невероятной скоростью.