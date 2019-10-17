Шевели лапками: сахарские муравьи признаны одними из самых быстрых животных планеты

Вспоминая быстрых животных, на ум приходит кто-то типа гепардов или борзых. Но, если сопоставлять скорость движения с длиной тела, мир членистоногих не имеет себе равных. Например, сахарский серебряный муравей (Cataglyphis bombycina) из рода муравьев-бегунков (название говорит само за себя) может развивать скорость 0,855м/с — это расстояние в 108 раз больше длины его тела. Для сравнения — расстояние, преодолеваемое гепардом за секунду больше длины его тела лишь в 16 раз. А у самого быстрого человека на планете — Усэйна Болта — подобный коэффициент составляет 6,2. Если бы он сравнился в этом показателе с сахарским серебряным муравьём, его скорость была бы близка к 800км/ч.
По интенсивности бега этот муравей стоит на третьем месте. Его опережают лишь калифорнийский прибрежный клещ (Paratarsotomus macropalpis), перемещающийся со скоростью 322 длины тела в секунду, и австралийский жук-скакунок, или жук-тигр, (Cicindela eburneola), подобный показатель которого равен 170.
Ноги Cataglyphis bombycina длиннее, чем у других муравьев, что позволяет им держать тело дальше от горячего песка. Они всегда следят за положением Солнца, чтобы знать кратчайший путь к гнезду. Также, сахарские серебряные муравьи покрыты специальными волосками треугольного сечения, которые охлаждают тела насекомых, отражая солнечные лучи.
cataglyphis bombycina est capable de résister au désert, sa couleur argentée reflète le soleil et réduit sa température corporelle pic.twitter.com/TBM7A28DXl— Jacques Beauregard (@JaquesBoregard) July 20, 2017
Биологи из Ульмского университета в Германии решили выяснить, как новый рекордсмен достигает такой высокой скорости.
Задача изучения насекомых осложнялась тем, что Cataglyphis bombycina мало времени проводят вне муравейника, а значит их логово трудно найти. После обнаружения гнезда, исследователи прикрепили к выходу алюминиевый жёлоб с приманкой из мучных червей на конце. С помощью высокоскоростной съемки ученые выяснили, что муравей может размахивать конечностями со скоростью до 1300 миллиметров в секунду. Его ноги тесно синхронизированы, а каждая ступня соприкасается с землей всего на 7 миллисекунд, что позволяет минимизировать погружение в песок.
При сильной жаре в пустыне Cataglyphis bombycina достигают наибольшей эффективности, тогда как при температуре 10 градусов по Цельсию они становятся намного медленнее, перемещаясь со скоростью всего 57 мм/с. Для изучения движений муравьёв при более низких температурах, ученые выкопали муравейник и привезли его в Германию. Теперь ученые попытаются понять, как мускулатура муравьев позволяет им двигаться с такой невероятной скоростью.