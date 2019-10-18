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Насекомые

Ювелирная операция по замене сломанного крыла бабочке: видео

18 октября 2019
Бабочка-монарх
Фото: Insect Art/facebook.com
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Insect Art/facebook.com
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Insect Art/facebook.com
Рукодельница провела уникальную операцию, сохранив жизнь насекомому.

Бабочка данаида монарх (Danaus plexippus) появилась из куколки со сломанным левым крылом – такие повреждения фатальны для этих прекрасных насекомых, так как они теряют возможность летать. Сотрудники канзасского зоопарка обратились за помощью к 36-летней Кэти Ван Бларикум, специализирующейся на создании нестандартных украшений из насекомых.

Мастерица аккуратно придавила целые крылья бабочки к поверхности импровизированного операционного стола из пенопласта, отрезала сломанное крыло и приклеила другое, взятое у мертвого насекомого. Процедура прошла успешно и длилась всего пять минут. В течение нескольких дней волонтеры присматривали за бабочкой и подкармливали её, чтобы дать насекомому возможность окрепнуть.

Посмотрите, как происходила операция: 

«Когда мы, наконец, вышли, она просто взлетела на дерево, подхваченная порывами ветра», – сказала Кэти.

В ноябре 2013 года ВанБларикум уже проводила подобную операцию, когда на одну из её бабочек-монархов наступила собака. Пересадка крыла прошла успешно и в тот же день бабочка улетела на свободу.

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Insect Art/facebook.com
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Insect Art/facebook.com
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Insect Art/facebook.com