Ювелирная операция по замене сломанного крыла бабочке: видео

Бабочка данаида монарх (Danaus plexippus) появилась из куколки со сломанным левым крылом – такие повреждения фатальны для этих прекрасных насекомых, так как они теряют возможность летать. Сотрудники канзасского зоопарка обратились за помощью к 36-летней Кэти Ван Бларикум, специализирующейся на создании нестандартных украшений из насекомых.

Мастерица аккуратно придавила целые крылья бабочки к поверхности импровизированного операционного стола из пенопласта, отрезала сломанное крыло и приклеила другое, взятое у мертвого насекомого. Процедура прошла успешно и длилась всего пять минут. В течение нескольких дней волонтеры присматривали за бабочкой и подкармливали её, чтобы дать насекомому возможность окрепнуть.

Посмотрите, как происходила операция: