Самые ядовитые муравьи в мире кусают добровольца: видео

В Центральной и Южной Америках обитает муравей Paraponera clavata, обладающий ядом, превосходящим по силе воздействия яд любой осы или пчелы. Эти хищные насекомые, достигающие в длину 25 мм, имеют 3,5-миллиметровое жало. В ходе изучения химического состава яда из него был выделен новый парализующий нейротоксин (пептид), названный понератоксином. Местные жители называют Paraponera clavata «муравьем-пулей» (Hormiga bala) или «муравьем-24 часа» (Hormiga Veinticuatro), так как боль от укуса ощущается в течение суток.

У некоторых бразильских индейских племен эти муравьи используются в обрядах инициации мальчиков: на руки испытуемым на 10 минут надевают перчатки, сплетенные из растений и муравьиных жал. Это приводит к временному параличу и к потере чувствительности ужаленных пальцев на протяжении нескольких дней.

Эффект сильнейшего яда давно интересует ученых и журналистов. В 2008 году британский натуралист Стив Бэкшелл (Steve Backshall) испытывал на себе его действие.