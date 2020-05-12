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Насекомые

Самый большой в мире комар, которого поймали в Китае

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12 мая 2020
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Фото: Xinhua
Кровь не высосет, но напугает.

Насекомое обнаружили в горах юго-западной провинции Сычуань в августе 2017 года во время экспедиции, организованной энтомологом Чжао Ли, и изучали по меньшей мере до апреля 2018 года.

Размах крыльев комара составляет 11,15 сантиметров, в то время как у обычного представителя этого вида он не превышает восьми сантиметров. Утверждается, что данный экземпляр является крупнейшим в мире среди этого вида насекомых, сообщает South China Morning Post.

Чжао Ли, организатор экспедиции, является куратором Музея насекомых Западного Китая в городе Чэнду, где и будет представлена находка. Специалист потратил несколько месяцев на детальное изучение насекомого, чтобы окончательно убедиться в том, что оно претендует на звание крупнейшего.

Комар относится к семейству долгоножек, к виду Holorusia mikado. Впервые подобные представители москитов были обнаружены в Японии британским энтомологом Джоном Вествудом в 1876 году. Однако обычно размер их крыльев составляет порядка восьми сантиметров.

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Несмотря на то, что подобные комары имеют устрашающий вид, они не относятся к разряду кровососущих, плохо летают и не представляют угрозы для человека.

В Музее насекомых Западного Китая, где найденного комара представят публике, находятся более 700 тысяч особей насекомых из 40 стран мира.

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