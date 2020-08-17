Саранчу научили распознавать запах взрывчатки. Она делает это не хуже собак

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что саранча способна распознавать запах взрывчатки. Нейроны в ее мозгу реагируют на запах определенным образом, и эти сигналы можно считывать, что потенциально делает этих насекомых аналогом собаки-ищейки.

В предыдущем исследовании команда ученых использовала гесканол, который помещался в клетку с саранчой незадолго до кормления. Уже после нескольких экспериментов с гексанолом один только запах вещества заставлял насекомых вести себя так, словно они ждали еды.

В рамках нового исследования команда проверила, насколько хорошо американская пустынная саранча (Schistocerca americana) может обнаруживать пары различных взрывчатых веществ, таких как тринитротолуол (ТНТ), 2,4-динитротолуол (ДНТ), гексоген, пентаэритриттетранитрат и нитрат аммония.