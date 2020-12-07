Шмели-труженики умирают раньше, чем их ленивые сородичи

Шмели, или земляные пчёлы (Bombus) — наверное, самые большие труженики в животном мире. Невероятному трудолюбию подчинена даже физиология шмелей. Будучи одними из самых холодостойких насекомых, они способны быстро разогреть свое тело до 40 °C, сокращая мышцы груди. Эта способность позволяет им с раннего утра, когда воздух ещё не прогрелся, отправляться на поиски цветочного нектара.

Также канадскими учеными было проведено исследование, во время которого они выяснили, что излишне усердный труд идет далеко не на пользу шмелям-труженикам. Так, рабочие шмели, что целыми днями собирали нектар и пыльцу, умирали в более раннем возрасте, чем шмели-лентяи, которые больше времени проводили в гнезде. Причем, шмели-трудоголики погибали в большинстве случаев от износа крыльев.

Так или иначе, без трудолюбия шмелей и других насекомых-опылителей человечество осталось бы без яблок, персиков, груш и массы других культур. Узнайте, как проблему исчезновения пчёл пытаются решить японцы, создавшие новый способ опылять цветы с помощью мыльных пузырей.