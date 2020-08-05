Сибирский шелкопряд идет в горные леса и северную тайгу

Красноярские ученые проанализировали границы распространения вспышек сибирского шелкопряда за всю историю наблюдений, начиная с конца XIX века. Оказалось, что под воздействием изменения климата опасный вредитель хвойных лесов может поражать деревья на 300 километров севернее и более чем на 300 метров выше, чем в прошлом веке. Об этом написал ФИЦ КНЦ СО РАН для «Науки в Сибири» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Journal of Mountain Sciences.

Сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus) — наиболее опасный вредитель лесов, где преобладают пихты, кедры, ели и лиственницы. В обычное время гусеницу в тайге можно встретить даже не на каждом дереве, тогда как во время вспышки массового размножения на одной пихте или кедре может находиться до 20 000 личинок этого насекомого.

На размножение шелкопряда в первую очередь влияют температура воздуха и условия увлажнения, а также состав древостоя и рельеф территории (высота и крутизна склона). Теплая и сухая погода весной и в начале лета, повторяющаяся в течение нескольких лет, способствует массовому размножению этого насекомого.

Коллектив красноярских ученых, основываясь на геоинформационном анализе полевых наблюдений, спутникового мониторинга и архивных материалов, оценил воздействие изменения климата на северную и альпийскую границы распространения «сибиряка» в темнохвойной тайге. Ученые обнаружили, что в горных районах верхняя граница поврежденных древостоев продвинулась более чем на 300 метров по сравнению с серединой двадцатого столетия.

Во время последнего масштабного размножения этого вредителя в Приенисейской Сибири (2014–2018 годы), охватившего более миллиона гектаров леса, граница поврежденных древостоев продвинулась на север более чем на 50 километров от ранее установленной. Потенциально вспышки «сибиряка» в изменившемся климате возможны на расстоянии до 300 километров севернее. Следует отметить, что в погибших древостоях («шелкопрядниках») на порядок возрастает вероятность возникновения пожара: в них накапливаются лесные горючие материалы, легко воспламеняемые в весенний период.

«В настоящее время спутниковые данные высокого спектрального и пространственного разрешения позволяют обнаруживать очаги массового размножения сибирского шелкопряда на ранних стадиях. Приоритеты спутникового и наземного мониторинга тайги необходимо определять на основе анализа условий тепло- и влагообеспечения, с учетом состава древостоев и закономерностей приуроченности вспышек к определенному рельефу лесных территорий», — рассказал один из авторов работы, заведующий лабораторией мониторинга леса Института леса им. В. Н. Сукачёва ФИЦ КНЦ СО РАН доктор биологических наук Вячеслав Иванович Харук.

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