Слюнявая пенница оказалась рекордсменом по силе всасывания

Весной насекомые делают пену из сока растений и укрываются ей – пена прячет нимфу от хищников и паразитов, а также защищает от жары и холода. Один из видов, принявших участие в исследовании, так и называется: пенница слюнявая (Philaenus spumarius). Приступая к ее изучению, биологи решили установить ее способности к всасыванию соков из растений.

Дело в том, что для производства пены цикадки пьют ксилемный сок растений. Но эта ткань находится гораздо глубже, чем флоэма, на которую нацелены остальные виды насекомых, и чтобы добыть из нее жидкость, требуется прикладывать гораздо больше усилий.