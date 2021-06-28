Создан первый атлас мозга шмеля

Земляной шмель (Bombus terrestris) относится к числу самых распространенных видов шмелей в Европе. И он не только эффективный опылитель в дикой природе: запуская этих насекомых в теплицы, люди получают отличный урожай томатов, клубники и других культур.

Насекомое также часто выступает в качестве модельного организма при различных исследованиях, таких как анализ обучения и памяти, зрительной системы, управления полетом и навигационных способностей. Группа биологов Вюрцбургского университета под руководством доктора Керама Пфайффера исследует нейронные основы пространственной ориентации насекомых. При помощи коллег из других научных учреждений мира ученые создали первый атлас мозга земляного шмеля.