Создан первый атлас мозга шмеля

Земляной шмель (Bombus terrestris) относится к числу самых распространенных видов шмелей в Европе. И он не только эффективный опылитель в дикой природе: запуская этих насекомых в теплицы, люди получают отличный урожай томатов, клубники и других культур.
Насекомое также часто выступает в качестве модельного организма при различных исследованиях, таких как анализ обучения и памяти, зрительной системы, управления полетом и навигационных способностей. Группа биологов Вюрцбургского университета под руководством доктора Керама Пфайффера исследует нейронные основы пространственной ориентации насекомых. При помощи коллег из других научных учреждений мира ученые создали первый атлас мозга земляного шмеля.
Для этого была проведена микрокомпьютерная томография десяти шмелиных голов. После того, как были получены изображения, показывающие мозг в 30 областях, ученые реконструировали его в трех измерениях и создали компьютерную модель.
Подобные атласы мозга уже существуют для ряда других насекомых, но ни один из них не основан на изображениях микро-КТ, а является комбинацией иммуноокрашивания синаптических областей и конфокальной микроскопии. Метод, примененный в данном исследовании, более прогрессивный: он не требует непосредственного вторжения в мозг и его изъятия, потому все его части остаются в своем естественном положении. Кроме того, микрокомпьютерная томография дает одинаковое разрешение для изображений в любой плоскости, что упрощает последующую вставку нейронных данных.
Знаете ли вы, что шмели-труженики умирают раньше, чем их ленивые сородичи?