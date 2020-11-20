Создана первая карта глобального биоразнообразия пчел на планете

Соавтор исследования Майкл Орр, научный сотрудник Института зоологии Китайской академии наук, отмечает, что большой потенциал для новых видов имеют пустынные местности.

«Когда в пустыне идет дождь, происходят непредсказуемые массовые цветения, которые буквально покрывают всю территорию», — говорит Орр.

Для создания карты исследователи воспользовались данными о более чем 20 тысячах видов пчел, составленных доктором Ашером и доступным в интернете на портале по биоразнообразию DiscoverLife.org. Перекрестная ссылка на несколько наборов данных с дополнительным охватом привела к гораздо более четкой картине того, как многие виды пчел распространены в разных географических областях.

В своей работе команда столкнулась с обилием неточных, неполных или труднодоступных данных. «Очистка» этих данных была серьезным препятствием для исследователей.

«Я была удивлена, насколько ужасными были большинство предыдущих глобальных данных о разнообразии пчел. Многие из них были слишком разрозненными или слишком сконцентрированными на небольшом количестве стран, <…> вместо того, чтобы использовать ресурсы для крупномасштабного анализа», — отмечает еще один соавтор исследования Алиса Хьюз, доцент кафедры природоохранной биологии в тропическом ботаническом саду Сишуанбаньна Китайской академии наук.

Авторы рассматривают это исследование как важный первый шаг к более всестороннему пониманию глобального разнообразия пчел и надеются, что их работа поможет в сохранении пчел как глобальных опылителей.

Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.