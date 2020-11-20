Создана первая карта глобального биоразнообразия пчел на планете
На планете существует более 20 000 видов пчел, но точных данных о том, как эти виды распространены по земному шару, немного. Международная группа ученых во главе с Джоном Ашером, доцентом биологических наук в Национальном университете Сингапура создала карту разнообразия пчел, объединив наиболее полный глобальный контрольный список известных видов этих насекомых с почти 6 000 000 публичных записей о том, где отдельные виды появлялись по всему миру.
Выводы команды подтверждают, что в северном полушарии больше видов пчел, чем в южном. Кроме того, этих насекомых больше в засушливых и умеренных климатических условиях, чем в тропиках.
Многие растения и животные следуют схеме, известной как широтный градиент, когда разнообразие увеличивается к тропикам и уменьшается к полюсам. Пчелы являются исключением из этого правила, поскольку у них больше видов сосредоточено вдали от полюсов, и меньше — у экватора. Это явление называется бимодальным широтным градиентом.
В лесах и джунглях гораздо меньше видов пчел, чем в засушливых пустынях, потому что деревья, как правило, обеспечивают меньше источников пищи для насекомых, чем низкорасположенные растения и цветы.
Соавтор исследования Майкл Орр, научный сотрудник Института зоологии Китайской академии наук, отмечает, что большой потенциал для новых видов имеют пустынные местности.
«Когда в пустыне идет дождь, происходят непредсказуемые массовые цветения, которые буквально покрывают всю территорию», — говорит Орр.
Для создания карты исследователи воспользовались данными о более чем 20 тысячах видов пчел, составленных доктором Ашером и доступным в интернете на портале по биоразнообразию DiscoverLife.org. Перекрестная ссылка на несколько наборов данных с дополнительным охватом привела к гораздо более четкой картине того, как многие виды пчел распространены в разных географических областях.
В своей работе команда столкнулась с обилием неточных, неполных или труднодоступных данных. «Очистка» этих данных была серьезным препятствием для исследователей.
«Я была удивлена, насколько ужасными были большинство предыдущих глобальных данных о разнообразии пчел. Многие из них были слишком разрозненными или слишком сконцентрированными на небольшом количестве стран, <…> вместо того, чтобы использовать ресурсы для крупномасштабного анализа», — отмечает еще один соавтор исследования Алиса Хьюз, доцент кафедры природоохранной биологии в тропическом ботаническом саду Сишуанбаньна Китайской академии наук.
Авторы рассматривают это исследование как важный первый шаг к более всестороннему пониманию глобального разнообразия пчел и надеются, что их работа поможет в сохранении пчел как глобальных опылителей.
Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.