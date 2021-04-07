США готовятся к новому нашествию цикад

Периодические цикады (Magicicada) населяют восточную часть Северной Америки и имеют уникальный жизненный цикл. Их личинки живут под землей на глубине более 30 см, питаясь соками корней растений. Оставаясь неподвижными, они проходят через пять стадий развития, в итоге превращаясь в нимф и выходя на поверхность земли. Это занимает либо 13, либо 17 лет, и за всю историю наблюдений эти биологические часы ни разу не давали сбоя.

С 1907 года ведется классификация этих популяций в зависимости от года их появления. И хотя тогда было зарегистрировано 30 так называемых «выводков» (англ. broods), к настоящему времени активность проявляет 15 поколений. Каждый год тот или иной выводок прорывается наружу, а в некоторые годы 13-ти и 17-летние циклы совпадают — так было в 2015 году.



В ближайшие недели: конец апреля или начало мая — приходит время для Brood X. Особенностью этого года является то, что Brood X — крупнейшая в географическом плане популяция среди всех 17-летних периодических цикад. Миллиарды особей появятся в 15 американских штатах: это Вашингтон, Делавэр, Иллинойс, Джорджия, Индиана, Нью-Йорк, Кентукки, Мэриленд, Северная Каролина, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, Вирджиния, Западная Вирджиния и Мичиган.