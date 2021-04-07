США готовятся к новому нашествию цикад

Периодические цикады (Magicicada) населяют восточную часть Северной Америки и имеют уникальный жизненный цикл. Их личинки живут под землей на глубине более 30 см, питаясь соками корней растений. Оставаясь неподвижными, они проходят через пять стадий развития, в итоге превращаясь в нимф и выходя на поверхность земли. Это занимает либо 13, либо 17 лет, и за всю историю наблюдений эти биологические часы ни разу не давали сбоя.
С 1907 года ведется классификация этих популяций в зависимости от года их появления. И хотя тогда было зарегистрировано 30 так называемых «выводков» (англ. broods), к настоящему времени активность проявляет 15 поколений. Каждый год тот или иной выводок прорывается наружу, а в некоторые годы 13-ти и 17-летние циклы совпадают — так было в 2015 году.
В ближайшие недели: конец апреля или начало мая — приходит время для Brood X. Особенностью этого года является то, что Brood X — крупнейшая в географическом плане популяция среди всех 17-летних периодических цикад. Миллиарды особей появятся в 15 американских штатах: это Вашингтон, Делавэр, Иллинойс, Джорджия, Индиана, Нью-Йорк, Кентукки, Мэриленд, Северная Каролина, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, Вирджиния, Западная Вирджиния и Мичиган.
Для того, чтобы нимфы начали прорывать туннели на свет, почва должна прогреться до 17 °C. Затем они влезают на ближайшие растения, где укрепляют свой экзоскелет, завершая превращение во взрослых цикад. Это занимает около шести дней, после чего наступает брачный период. Самцы издают громкий жужжащий звук — до 80–100 децибел, что эквивалентно интенсивности газонокосилки или мотоцикла. Во время последнего появления Brood X в 2004 году работа журналистов на теннисном турнире PGA Memorial Tournament в штате Огайо была затруднена непрерывным гулом цикад, создававшим громкий звуковой фон.
По окончании спаривания ослабевший самец умирает, а самки, сделав V-образные разрезы в коре молодых прутьев, откладывают до 600 яиц. На этом и их жизненный цикл подходит к концу, зато новорожденные личинки, которые вылупятся через 6-9 недель, отправятся под землю на следующие 17 лет.
Когда беспомощные нимфы выползают на поверхность, они могут быть легкой добычей для хищников, и их единственный механизм защиты — объединиться в огромный рой. В разных областях их число может варьироваться: от тысяч до сотен тысяч особей на 0,5 гектара земли. Некоторые все равно станут жертвами голодных животных, но большинство успеет скрыться в ветвях деревьев и выполнить свою миссию.
Для людей эти насекомые опасности не представляют: они не жалят и не ядовиты, они не уничтожают поля и сады. Единственный вид ущерба для ландшафта — отверстия, которые просверливаю самки. Американские садоводы уже научились этому противостоять, накрывая молодые и уязвимые деревья сеткой.
В мире существует до 4000 видов цикад, но периодические с 13-летним и 17-летним периодом являются эндемиками восточной части Северной Америки. Несмотря на свою безобидность, цикады часто вызывают негативную реакцию у людей. Это происходит по аналогии с саранчой, но является неверным выводом: речь идет о разных насекомых.