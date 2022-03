Стоит ли нам убить всех комаров на Земле?

Ученые отвечают на вопрос, которым вы, возможно, задавались не раз.

Считается, что на протяжении всей истории человечества войны, сражения и конфликты привели к гибели примерно миллиарда человек. Но это ничто по сравнению с количеством людей, убитых комарами. Журнал Nature предполагает, что почти половина всех людей, живших за последние 50 000 лет, обязаны своей смертью этому смертоносному насекомому и его способности передавать одну конкретную болезнь: малярию.

Комары играют решающую роль в распространении малярии, убившей около 627 тысяч человек только в 2020 году. Также они переносят вирус Зика, лихорадку денге, лихорадку Западного Нила и другие вирусы. Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, комара Anopheles gambiae, распространенного в сельских районах Африки, часто называют «самым опасным видом животных на Земле».

Принимая во внимание необычайную смертоносность комаров, поневоле возникает вопрос – может, нам просто убить их всех? А за ним другой: если бы мы пошли на такие радикальные меры, каковы были бы последствия? Этим вопросом и задались исследователи из журнала Live Science.

Прежде чем взяться за баллончик со спреем от насекомых, знайте: далеко не все комары для нас опасны. По данным Mosquito Joe, компании по борьбе с комарами, часто потенциально вредоносные комары не питаются людской кровью, предпочитая медвяную росу, сок растений и нектар.

«Существует около 3500 видов комаров, но только около 100 из них потенциально могут кусаться и распространять болезни среди людей», – Стивен Синкинс, профессор микробиологии и тропической медицины в Центре вирусных исследований Университета Глазго.

Например, комары жгучие из рода Culiseta могут кусать людей, но не являются переносчиками каких-либо заболеваний. А комары из рода Toxorhynchites, живущие в лесах, и вовсе не пьют крови, питаясь нектаром и соком подгнивших фруктов.

Поэтому, вероятно, нет необходимости избавляться от всех видов комаров разом. Вместо этого мы могли бы нацелиться на более проблемные виды, такие как Aedes aegypti, которые переносят такие желтую лихорадку и вирус Зика. В настоящее время A. aegypti встречается повсеместно, но так было не всегда. Комары этого вида распространились из Африки в рабовладельческую эпоху между XV и XIX веками, затем по торговым путям в Азии в XVIII и XIX веках и, наконец, путешествовали по миру вместе с передвигающимися войсками во время Второй мировой войны.

Опасны для человека и малярийные комары из рода Anopheles и кулексы (Culex), которые помимо малярии переносят лихорадку денге, лихорадку Западного Нила, желтую лихорадку, вирус Зика, вирус чикунгунья и лимфатический филяриатоз.

Если мы хотим выборочно уничтожить комаров-переносчиков, есть несколько вариантов. Одно из таких целенаправленных решений включает заражение комаров бактериями под названием вольбахия. Они не опасны для человека, зато затрудняют распространение вирусов комарами. Другой метод включает в себя выпуск генетически модифицированных комаров, чье потомство не выживает – этот метод уже активно применяют в мире.

Однако, по словам Синкинса, хотя сосредоточение внимания на отдельных видах может в конечном итоге стать жизнеспособным и экономически эффективным решением, «все еще необходимо много исследований, чтобы определить, насколько это будет осуществимо».

А что если бы человечество выбрало просто уничтожить всех комаров без разборы? Каковы были бы последствия? Простой ответ: мы точно не знаем.

«Мы еще не знаем, каким будет косвенное воздействие на экосистему. Доказательств мало», – Томас Черчер, эпидемиолог, энтомолог и специалист по математическому моделированию из Имперского колледжа Лондона.

Учитывая, что комары являются важным источником пищи для многих животных, включая летучих мышей, птиц, лягушек, рыб и стрекоз, вполне вероятно, что их уничтожение будет иметь по крайней мере ощутимые экологические последствия в краткосрочной перспективе.

Стрекозы, например, способны съесть до 100 комаров за один день. Вполне вероятно, что им, как и множеству других существ, как минимум придется несколько изменить свой рацион – или умереть от истощения.

Несмотря на отсутствие ясности в вопросе комариного геноцида, Синкинс и Черчер согласны в одном: если бы с помощью уничтожения всех комаров на планете мы смогли бы избавиться от комаров-переносчиков смертельных болезней, они бы поддержали эту идею.

Синкинс уверен, что уничтожение комаров, передающих болезни, «предотвратит сотни тысяч смертей от малярии каждый год» и в конечном итоге полностью уничтожит малярию. Черчер соглашается, что, если бы представилась такая возможность, «без сомнения» было бы правильным решением убить всех комаров.