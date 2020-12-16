Сверчки научились превращать листья в мегафоны. Так они заманивают самок

Самцы сверчков производят громкие звуки трением надкрылий. Издаваемый ими стрекот или стридуляция служит для привлечения самок или для отпугивания других самцов. Обычно громкость стрекота зависит от размера самцов — чем больше насекомое, тем более громкие звуки оно способно издавать.

Громкие самцы, в свою очередь, более успешно привлекают самок, которые внимательно изучают звуковой ландшафт. Маленькие и тихие сверчки в таком случае имеют меньшие шансы на спаривание, если только они не воспользуются какими-нибудь ухищрениями.

Исследователи обнаружили, что обыкновенные стеблевые сверчки (Oecanthus henryi) с помощью самодельного инструмента из листа могут значительно увеличить громкость своих брачных песен и привлечь больше самок. Для этого насекомые проделывают в центре листьев отверстие размером с крыло, и полученный инструмент служит для них своего рода мегафоном.

Это редкий пример использования насекомым инструмента, который «заставляет задуматься о том, что нужно для создания сложного поведения», — говорит Марлен Зук, биолог-эволюционист из Университета Миннесоты в Сент-Поле, не принимавшая участия в исследовании.

Биологи впервые заметили сверчков, проделывающих отверстия в листьях и «поющих» в них в 1975 году. С тех пор о сбивающем с толку поведении сообщалось у двух других видов, но не было ясно, как именно это приносит пользу отдельным сверчкам.