Сверчки научились превращать листья в мегафоны. Так они заманивают самок

Самцы сверчков производят громкие звуки трением надкрылий. Издаваемый ими стрекот или стридуляция служит для привлечения самок или для отпугивания других самцов. Обычно громкость стрекота зависит от размера самцов — чем больше насекомое, тем более громкие звуки оно способно издавать.
Громкие самцы, в свою очередь, более успешно привлекают самок, которые внимательно изучают звуковой ландшафт. Маленькие и тихие сверчки в таком случае имеют меньшие шансы на спаривание, если только они не воспользуются какими-нибудь ухищрениями.
Исследователи обнаружили, что обыкновенные стеблевые сверчки (Oecanthus henryi) с помощью самодельного инструмента из листа могут значительно увеличить громкость своих брачных песен и привлечь больше самок. Для этого насекомые проделывают в центре листьев отверстие размером с крыло, и полученный инструмент служит для них своего рода мегафоном.
Это редкий пример использования насекомым инструмента, который «заставляет задуматься о том, что нужно для создания сложного поведения», — говорит Марлен Зук, биолог-эволюционист из Университета Миннесоты в Сент-Поле, не принимавшая участия в исследовании.
Биологи впервые заметили сверчков, проделывающих отверстия в листьях и «поющих» в них в 1975 году. С тех пор о сбивающем с толку поведении сообщалось у двух других видов, но не было ясно, как именно это приносит пользу отдельным сверчкам.
Риттик Деб, эволюционный эколог из Национального центра биологических наук в Бангалоре, и ее коллеги начали поиск ответа с изучения общих черт сверчков, использующих отверстия. В полевых исследованиях они нашли только 25 сверчков из 463, демонстрировавших такое поведение. Ученые заметили, что все они в среднем были меньше в размерах и звучали тише, когда не пользовались «мегафонами». В свою очередь, использование такого инструмента делало этих насекомых не менее привлекательными, чем остальные самцы.
Надкрылья сверчков — это, по сути, резонансные структуры, отражающие вибрацию, вызванную трением. При стрекоте насекомые приподнимают и раздвигают надкрылья, а затем начинают ими вибрировать, в результате чего зубчики «смычка» (толстая стридуляционная жилка с зубчиками) трутся о рамку «зеркальца» (округлая тонкая прозрачная перепонка, резонатор) правого надкрылья. Когда сверчки просовывают надкрылья в отверстие, они, по сути, расширяют эту резонансную структуру, используя лист как громкоговоритель или мегафон.
Удаётся ли обмануть самок столь изощренными трюками? Лабораторные эксперименты показали, что да. Когда у них есть выбор, они в подавляющем большинстве предпочитают более громкие звуки, даже если они исходят от таких сомнительных особей. Подобное поведение сбивает их с толку и уравнивает шансы соперников, позволяя тихим самцам привлекать столько же самок, сколько и более громкие самцы.
Однако на этом обнаруженные преимущества «пения в мегафон» не заканчиваются. Сверчки для размножения используют сперматофорное осеменение — самец передает самке заполненный сперматозоидами белковый шарик, который и зовётся сперматофором.
Самки при этом сами выбирают, какое время они будут удерживать сперматофор. Обычно они дают преимущество более крупным самцам, удерживая их сперматофоры около 40 минут, тогда как маленьким самцам дается до 10 минут. Однако, когда самка спаривалась с самцом, использовавшим отверстие в листьях для усиления звука, она обращалась с ними как с большими самцами, дольше сохраняя сперматофор.
По словам Марлен Зук, самки, кажется, не замечают, что спариваются с маленьким самцом. Но в этом, вероятно, нет ничего удивительного.
Независимо от механизма, самцы O. henryi выработали удивительно эффективную стратегию спаривания, утверждает Зук. Однако, она задается вопросом, почему лишь небольшая часть сверчков пользуется этим? Возможно, крупные самцы не испытывают необходимости в подобном методе, или насекомые сталкиваются с нехваткой достаточно крупных листьев. Еще одна причина может заключаться в том, что слишком громкий стрекот может привлечь не только самок, но и хищников.
Учёные недавно обнаружили и других насекомых, которые оказались способны к созданию инструментов и средств труда. Ими стали азиатские пчелы, которые воспользовались фекалиями животных для защиты от шершней.