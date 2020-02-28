Трехлетний малыш нашел в саду розового кузнечика: фото

Редкая мутация среди этих скакунов.
Трехлетний мальчик по имени Брукс, играя на заднем дворе своего дома в Остине, наткнулся на кузнечика с необычным ярко-розовым окрасом. Маме мальчика, Эллисон Баргер, удалось сфотографировать редкое насекомое.
«Брукс любит жуков, поэтому он отреагировал так же, как отреагировал бы на найденную игрушку. Он провел много времени, мило беседуя с кузнечиком. Мы ничего не думали об этом, пока я не поискала в интернете и не поняла, насколько редко встречается подобное», – Эллисон Баргер.
Розовый окрас у кузнечиков является результатом генетической мутации, называемой эритризмом. Она влияет на рецессивный ген, схожий с тем, что вызывает альбинизм.
«Если бы вы были хищником, питающимся кузнечиками, вы бы заметили розовых особей быстрее, чем зеленых. Розовым кузнечикам может быть труднее жить, потому что они обитают в зеленом мире», – Джаред Али, энтомолог из Университета штата Делавэр.
Большинство подобных свидетельств относятся к кузнечикам вида конек короткокрылый (Chorthippus parallelus). В 2017 году такого розового кузнечика удалось запечатлеть фотографу дикой природы Ричарду Тейлору.