Трехлетний малыш нашел в саду розового кузнечика: фото

Редкая мутация среди этих скакунов.

«Брукс любит жуков, поэтому он отреагировал так же, как отреагировал бы на найденную игрушку. Он провел много времени, мило беседуя с кузнечиком. Мы ничего не думали об этом, пока я не поискала в интернете и не поняла, насколько редко встречается подобное», – Эллисон Баргер.