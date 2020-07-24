Тысячи пчел вызвали переполох на пляже в Нью-Джерси: видео

Необычное происшествие случилось на пляже Кейп Мэй в штате Нью-Джерси. Тысячи пчел слетелись на пляж и напугали отдыхавших там людей. Поначалу насекомые кружили вокруг пляжных зонтов, а затем облепили стул, на котором висело мокрое полотенце.
Женщина по имени Майали Шрейди-Вульф, на месте отдыха которой расположились пчелы, рассказала, что в момент их появления наслаждалась чтением книги.
«Это было похоже на черное облако чего-то вокруг меня. Поначалу я не поняла, что это было. Думаю, матка приземлилась на мой стул, вот они все и собрались вокруг нее», — рассказала Шрейди-Вульф.
Один из очевидцев события связался с местным автомехаником Алленом Брауном, который последние семь лет увлекался пчеловодством, и тот приехал на пляж в защитном костюме.
Брауну потребовалось около 25 минут, чтобы собрать большую часть пчел в картонную коробку. По его словам, матка и ее рабочие, вероятно, были унесены в сторону пляжа ветром. Затем их вполне мог привлечь запах солнцезащитного крема. Браун сообщил, что собирается поселить пчел в одном из пустующих ульев на своей пасеке.
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