Ученые нашли природный пестицид без вредных элементов

Пестициды на протяжении многих лет остаются самым эффективным способом защиты растений от вредителей, однако их применение связано с высокими экологическими рисками. Присутствие пестицидов в экосистеме, их химическая устойчивость и способность накапливаться в организме человека представляет серьезную опасность для здоровья.

Кроме того, пестициды наносят вред популяциям пчел по всей планете и способны убивать даже птиц. Они также уничтожают популяции хищных насекомых, что только усугубляет проблему вредителей сельскохозяйственных культур в долгосрочной перспективе.

Одна из альтернатив, которую пытались проверить исследователи и фермеры, – это использование хищных насекомых для борьбы с вредными пожирателями растений. Однако у этого подхода, известного как биологический контроль, есть свои недостатки.

Тогда как инсектициды могут поражать несколько видов вредителей, этого гораздо труднее добиться, полагаясь на естественных хищников. Выпуск нескольких видов хищников может привести к тому, что они будут охотиться друг на друга или конкурировать друг с другом за одного и того же вредителя.