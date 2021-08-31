Ученые нашли природный пестицид без вредных элементов

Пестициды на протяжении многих лет остаются самым эффективным способом защиты растений от вредителей, однако их применение связано с высокими экологическими рисками. Присутствие пестицидов в экосистеме, их химическая устойчивость и способность накапливаться в организме человека представляет серьезную опасность для здоровья.
Кроме того, пестициды наносят вред популяциям пчел по всей планете и способны убивать даже птиц. Они также уничтожают популяции хищных насекомых, что только усугубляет проблему вредителей сельскохозяйственных культур в долгосрочной перспективе.
Одна из альтернатив, которую пытались проверить исследователи и фермеры, – это использование хищных насекомых для борьбы с вредными пожирателями растений. Однако у этого подхода, известного как биологический контроль, есть свои недостатки.
Тогда как инсектициды могут поражать несколько видов вредителей, этого гораздо труднее добиться, полагаясь на естественных хищников. Выпуск нескольких видов хищников может привести к тому, что они будут охотиться друг на друга или конкурировать друг с другом за одного и того же вредителя.
Хищники также очень зависят от условий окружающей среды – температура и продолжительность дня могут изменять их поведение, поэтому они могут быть эффективны только в определенные сезоны.
Вот почему экологи ищут способы улучшить использование естественных врагов вредителей, чтобы сделать их более практичными.
В новом исследовании ученые предоставили персиковой тле (Myzus persicae) выбирать обычные листья или листья с запахом хищных божьих коровок (Harmonia axyridis). Они обнаружили, что запах божьей коровки повлиял на выбор растений среди тлей и даже снизил их репродуктивную способность!
Тля присутствует почти во всех культурах, выращиваемых людьми во всем мире, и наносит ущерб в миллиарды долларов. Эти насекомые обладают очень высокой репродуктивной способностью, а также переносят и распространяют болезни растений. Многие инсектициды используются специально для борьбы с тлей, но насекомые становятся устойчивыми к ним.
Предварительные полевые испытания с использованием трех соединений метоксипиразина (которые мы, люди, распознали бы как запах божьих коровок), выделенных из запаха божьей коровки, дали многообещающие результаты – тля избегала опрыскивания посевов капусты, как если бы божьи коровки были там и отпугивали вредителей.
«Прелесть запаха, характерного для этих насекомых, заключается в том, что это честный сигнал», – отмечают биологи. Они утверждают, что присутствие настоящих божьих коровок поможет усилить этот сигнал и надеются, что тля не станет устойчивой к нему.
Более того, поскольку божьи коровки являются основными хищниками, они едят не только тлю, поэтому их запах может отпугнуть и других вредителей. Но сперва исследователи также должны будут проверить его влияние на других полезных насекомых и на различные типы сельскохозяйственных культур в полевых условиях.
Они планируют более широкие полевые исследования и сотрудничают с компаниями над разработкой и испытанием подходящих механизмов распыления этого «вызывающего страх» аромата.