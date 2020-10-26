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Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Насекомые

В Антарктиде появились комары

National Geographic Россия
26 октября 2020
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Станция Беллинсгаузен
Фото: Wikimedia Commons
Скрыться от этих насекомых теперь нельзя ни на одном континенте.

Комары появились на популярной у туристов территории Антарктиды — острове Кинг-Джордж, сообщил начальник Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.

«На острове Кинг-Джордж, где находятся семь станций разных государств, в том числе российская станция Беллинсгаузен, некоторое время назад появились комары. Это произошло в связи с человеческим фактором — там много туристов, к тому же там идеальные условия для комаров — ручьи, речки, летом +3 °C, зимой -5 °C, климат мягкий», — Александр Клепиков.

Он добавил, что раньше ученые не сталкивались с комарами в Антарктиде. Теперь им предстоит «необычная научно-прикладная работа». В частности, по инициативе Совета управляющих национальных антарктических программ было начато исследование и разработаны специальные ловушки для комаров. Исследования будут проводиться на всех станциях острова.

На российской станции Беллинсгаузен комарами оказалось заражено одно из строений. Там проводится санитарная обработка.

До недавнего времени Антарктида оставалась единственным континентом, куда не добрался комар обыкновенный (Culex pipiens). Эндемичным для континента являются бескрылые комары-звонцы (Chironomus plumosus).

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