В Антарктиде появились комары

Он добавил, что раньше ученые не сталкивались с комарами в Антарктиде. Теперь им предстоит «необычная научно-прикладная работа». В частности, по инициативе Совета управляющих национальных антарктических программ было начато исследование и разработаны специальные ловушки для комаров. Исследования будут проводиться на всех станциях острова.

На российской станции Беллинсгаузен комарами оказалось заражено одно из строений. Там проводится санитарная обработка.

До недавнего времени Антарктида оставалась единственным континентом, куда не добрался комар обыкновенный (Culex pipiens). Эндемичным для континента являются бескрылые комары-звонцы (Chironomus plumosus).

Узнайте, почему море Лаптевых впервые в истории наблюдений не замерзло в октябре.