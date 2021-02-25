В Австралии нашли гигантского мотылька: фото

Огромного мотылька заметила австралийская семья во время прогулки по Кэмп-Маунтин — сельской местности на северо-востоке Брисбена. Он удивил даже привыкших ко всяческим чудачествам местной природы австралийцев – насекомое оказалось больше сжатого кулака взрослого человека.
Нашедшие мотылька поделились фотографиями своего открытия на странице сообщества Amateur Entomology Australia в Facebook.
Считается, что на фотографиях запечатлен гигантский лесной мотылек (Endoxyla cinereus) – ночная бабочка из семейства древоточцев. Она считается самой тяжелой бабочкой в мире. Наиболее часто чешуекрылое встречается на побережье Квинсленда и особенно в Брисбене.
Размах крыльев этих насекомых может достигать 25 сантиметров а длина тела — 15 см. Мотыльки отличаются серой расцветкой с темным пятном на груди.
В течение дня Е. cinereus прячутся на стволах деревьев и ветвях, складывая свои крылья по бокам тела. Обычно их можно наблюдать в летние месяцы. Эти насекомые погибают вскоре после спаривания и откладывания яиц.
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