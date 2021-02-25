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Насекомые

В Австралии нашли гигантского мотылька: фото

National Geographic Россия
25 февраля 2021
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Фото: Brian Finholt / facebook.com
Где, как не там, можно было совершить такую находку?

Огромного мотылька заметила австралийская семья во время прогулки по Кэмп-Маунтин — сельской местности на северо-востоке Брисбена. Он удивил даже привыкших ко всяческим чудачествам местной природы австралийцев – насекомое оказалось больше сжатого кулака взрослого человека. 

Нашедшие мотылька поделились фотографиями своего открытия на странице сообщества Amateur Entomology Australia в Facebook. 

Считается, что на фотографиях запечатлен гигантский лесной мотылек (Endoxyla cinereus) – ночная бабочка из семейства древоточцев. Она считается самой тяжелой бабочкой в мире. Наиболее часто чешуекрылое встречается на побережье Квинсленда и особенно в Брисбене.

Размах крыльев этих насекомых может достигать 25 сантиметров а длина тела — 15 см. Мотыльки отличаются серой расцветкой с темным пятном на груди. 

В течение дня Е. cinereus прячутся на стволах деревьев и ветвях, складывая свои крылья по бокам тела. Обычно их можно наблюдать в летние месяцы. Эти насекомые погибают вскоре после спаривания и откладывания яиц. 

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Donald Hobern / Flickr Другой представитель вида E. cinereus

Почитайте о том, как ученые создали генно-модифицированную моль и выпустили ее на свободу, чтобы сократить ее вредительскую популяцию. 

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