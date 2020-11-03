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Насекомые

В Австралии впервые заметили «ночных пчел» в деле: они собирают нектар в темное время суток

National Geographic Россия
03 ноября 2020
Reepenia bituberculata
Эти насекомые смогли адаптироваться к слабому освещению.

Энтомолог Джеймс Дори и его коллеги из Университета Флиндерс в Аделаиде обнаружили пчел, которые собирают нектар по ночам. Ученые нашли насекомых на севере штата Квинсленд в тропическом лесу Дейнтри. Ночными пчелами оказались два местных вида: Reepenia bituberculata и Meroglossa gemmata.

«Мы знаем, что пчелы в основном кормятся в теплое и светлое время суток — они обычно не любят искать пищу, когда холодно, влажно, темно или слишком жарко», — Джеймс Дори.

Долгое время считалось, что некоторые пчелы могут добывать нектар ночью в Австралии, но это было основано на довольно косвенных данных, говорит Дори. Не было ни одного документального свидетельства того, что пчела действительно могут отправляться «на работу» по ночам, однако теперь это официально доказано. 

Ученые задались целью определить, есть ли у ночных пчел какие-либо физические изменения по сравнению с пчелами, которые добывают нектар в светлое время суток. Они изучили макроснимки 75 особей 68 видов пчел, проанализировав строение глаз, головы и тела. 

У пчел, как и у большинства насекомых, есть как сложные глаза (сбоку головы), так и простые глаза (три маленьких глаза в середине головы), которые улавливают только свет. Исследователи выяснили, что и сложные, и простые глаза у «ночных пчел» оказались больше. 

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James Dorey Low-light — пчелы, кормящиеся при слабом освещении; facultative — могут собирать нектар как при слабом, так и при обычном освещении; diurnal — кормятся исключительно днем.
«Мы обнаружили, что эти адаптированные к слабому освещению пчелы, как правило, имели большие глаза, а также были более крупными», — Джеймс Дори.

Исследователи полагают, что более крупные тела и глаза помогают ночным пчелам лучше регулировать свою температуру в более холодных условиях. Команда надеется, что этот метод анализа изображений можно будет использовать в будущем, чтобы обнаружить другие виды ночных пчел без необходимости искать их во тьме в лесу. 

В дальнейшем ученые планируют выяснить, как эти создания могут адаптироваться к потеплению в будущем. 

«Возможно, ночные пчелы выиграют от потепления климата, поскольку их способности позволяют им кормиться в течение более длительных периодов времени. Если последнее верно, то эти пчелы могут стать более важными опылителями, чем дневные пчелы», — заключает Дори. 

Тем временем одним из последствий изменений климата стало появление комаров в Антарктиде – впервые за всю историю наблюдений. 

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