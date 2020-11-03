В Австралии впервые заметили «ночных пчел» в деле: они собирают нектар в темное время суток

Долгое время считалось, что некоторые пчелы могут добывать нектар ночью в Австралии, но это было основано на довольно косвенных данных, говорит Дори. Не было ни одного документального свидетельства того, что пчела действительно могут отправляться «на работу» по ночам, однако теперь это официально доказано.

Ученые задались целью определить, есть ли у ночных пчел какие-либо физические изменения по сравнению с пчелами, которые добывают нектар в светлое время суток. Они изучили макроснимки 75 особей 68 видов пчел, проанализировав строение глаз, головы и тела.

У пчел, как и у большинства насекомых, есть как сложные глаза (сбоку головы), так и простые глаза (три маленьких глаза в середине головы), которые улавливают только свет. Исследователи выяснили, что и сложные, и простые глаза у «ночных пчел» оказались больше.