В Австралии впервые заметили «ночных пчел» в деле: они собирают нектар в темное время суток
Энтомолог Джеймс Дори и его коллеги из Университета Флиндерс в Аделаиде обнаружили пчел, которые собирают нектар по ночам. Ученые нашли насекомых на севере штата Квинсленд в тропическом лесу Дейнтри. Ночными пчелами оказались два местных вида: Reepenia bituberculata и Meroglossa gemmata.
Долгое время считалось, что некоторые пчелы могут добывать нектар ночью в Австралии, но это было основано на довольно косвенных данных, говорит Дори. Не было ни одного документального свидетельства того, что пчела действительно могут отправляться «на работу» по ночам, однако теперь это официально доказано.
Ученые задались целью определить, есть ли у ночных пчел какие-либо физические изменения по сравнению с пчелами, которые добывают нектар в светлое время суток. Они изучили макроснимки 75 особей 68 видов пчел, проанализировав строение глаз, головы и тела.
У пчел, как и у большинства насекомых, есть как сложные глаза (сбоку головы), так и простые глаза (три маленьких глаза в середине головы), которые улавливают только свет. Исследователи выяснили, что и сложные, и простые глаза у «ночных пчел» оказались больше.
Исследователи полагают, что более крупные тела и глаза помогают ночным пчелам лучше регулировать свою температуру в более холодных условиях. Команда надеется, что этот метод анализа изображений можно будет использовать в будущем, чтобы обнаружить другие виды ночных пчел без необходимости искать их во тьме в лесу.
В дальнейшем ученые планируют выяснить, как эти создания могут адаптироваться к потеплению в будущем.
«Возможно, ночные пчелы выиграют от потепления климата, поскольку их способности позволяют им кормиться в течение более длительных периодов времени. Если последнее верно, то эти пчелы могут стать более важными опылителями, чем дневные пчелы», — заключает Дори.
Тем временем одним из последствий изменений климата стало появление комаров в Антарктиде – впервые за всю историю наблюдений.