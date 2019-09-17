Aedes aegypti – вид двукрылых кровососущих насекомых из семейства комаров, который является переносчиком лихорадки денге, чикунгуньи, желтой лихорадки, вируса Зика и некоторых других заболеваний.

В 2017 году компания Oxitec начала борьбу с опасными насекомыми. Учеными был разработан штамм трансгенно модифицированных комаров Aedes aegypti, содержащий доминантный летальный ген. В течение 27 месяцев около 450 тысяч самцов этого штамма выпускались каждую неделю в муниципалитете Жакобина.

По замыслу ученых, спаривание самок с зараженными самцами должно было приводить к появлению нежизнеспособного потомства. В первые месяцы эксперимента их надежды оправдывались. Популяция Aedes aegypti сократилась, но уже через 18 месяцев вернулась к прежним показателям.

Ученые отмечают, что самки, скорее всего, научились идентифицировать самцов с измененным ДНК и не спариваться с ними. Пока не ясно, каким образом изменение ДНК повлияет на дальнейшую судьбу вида Aedes aegypti. При этом ученые отмечают, что уже сейчас некоторые комары в регионе стали выносливее.

Более того, на прошлой неделе желтолихорадочные комары впервые в истории были замечены в штате Небраска (США). Ученые не могут ответить на вопрос, как насекомые попали в место, где ранее не обитали.