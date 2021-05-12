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Насекомые

В книге 17 века о насекомых сохранилась бабочка. Она лежала рядом со своим изображением

National Geographic Россия
12 мая 2021
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Фото: Trinity Hall Cambridge
Эксперты полагают, что ее положил между страниц один из ранних владельцев издания.

Сотрудница библиотеки Кембриджского университета Дженни Леки-Томпсон усердно исполняла свои обязанности, просматривая книги, пылящиеся в массивном архиве. Одна из ее задач состояла в том, чтобы написать сообщение в блоге о животных, поэтому она искала интересную книгу по теме. 

На глаза Дженни попалась надпись Insectorum sive Minimorum Animalium Theatrum, что переводится с латыни как «Театр насекомых или мелких животных». Экземпляр XVII века прекрасно сохранился, и листая книгу Леки-Томпсон с удивлениям обнаружила между страниц бабочку-крапивницу (Aglais urticae). Насекомое находилось рядом с изображением своего вида на странице книги. 

«Существует поразительное сходство между ксилографией на странице и этой бабочкой, что, конечно же, было сделано для того, чтобы энтузиаст-любитель насекомых мог идентифицировать различные виды», – Дженни Леки-Томпсон.

Библиотекарь отметила, что находка была довольно неожиданной: «Относительно часто можно найти образцы растений в старых книгах, но необычно обнаружить там образцы насекомых. Бабочку мог положить туда первый владелец еще в XVII веке, и если это так, то удивительно, что она хранилась там так долго нетронутой».

Леки-Томпсон нашла советы по сохранению насекомых того периода, когда была опубликована книга, показав, что подобная практика применялась веками.

В Musei Petiveriani (издание 1695 года) лондонский аптекарь Джеймс Петивер писал: «Бабочек нужно отправлять в вашу записную книжку или любую другую небольшую печатную книгу, как только вы их поймаете – точно так же, как вы сушите растения».

Insectorum sive Minimorum Animalium – первое издание основополагающего труда Томаса Моффета, английского естествоиспытателя и врача. Книга была опубликована спустя 30 лет после смерти ученого, в 1634 году. 

«Театр насекомых» посвящен внешнему виду, привычкам и среде обитания насекомых, паукообразных и червей. В 1590 году Моффет завершил обширную работу по естественной истории насекомых, частично составленную из неопубликованных работ Эдварда Уоттона, Конрада Геснера и друга Моффета Томаса Пенни.

В Европе, начиная с XVII и XVIII веков, наряду со значительными улучшениями в способах межконтинентальных путешествий, происходила также профессионализация дисциплин зоологии и ботаники. Этот период предшествовал исследованиям Дарвина, заложив основу для исследования и изучения флоры и фауны.

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