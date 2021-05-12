В книге 17 века о насекомых сохранилась бабочка. Она лежала рядом со своим изображением

Библиотекарь отметила, что находка была довольно неожиданной: «Относительно часто можно найти образцы растений в старых книгах, но необычно обнаружить там образцы насекомых. Бабочку мог положить туда первый владелец еще в XVII веке, и если это так, то удивительно, что она хранилась там так долго нетронутой».

Леки-Томпсон нашла советы по сохранению насекомых того периода, когда была опубликована книга, показав, что подобная практика применялась веками.

В Musei Petiveriani (издание 1695 года) лондонский аптекарь Джеймс Петивер писал: «Бабочек нужно отправлять в вашу записную книжку или любую другую небольшую печатную книгу, как только вы их поймаете – точно так же, как вы сушите растения».