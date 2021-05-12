В Колумбии построили бамбуковые отели для пчел

В парке Parque de las Aguas, расположенном в колумбийском городе Медельин, появились необычные сооружения: бамбуковые домики для пчел. Колумбия считается второй в мире страной по биоразнообразию; здесь зарегистрировано 550 разновидностей пчел, хотя реальное количество видов может достигать 1445. Эти насекомые играют важную роль в мире природы, и, как и повсюду на планете, они находятся под угрозой: их уничтожают болезни, изменение климата, использование удобрений и другие факторы.
Несколько лет назад в мире зародилась тенденция создавать так называемые «отели для пчел»: конструкция, состоящая из нескольких различных секций, предоставляет насекомым место для отдыха, является укрытием от непогоды и привлекает опылителей.
Помимо Медельина, бамбуковые пчелиные отели были установлены в 10 муниципалитетах страны. Экологи поясняют, что большинство видов пчел являются «одиночными»: они не вырабатывают мед, и люди о них не заботятся. Между тем и они вносят неоценимый вклад в процесс опыления.
¿Qué son y cómo funcionan los hoteles para abejas?— Área Metropolitana del Valle de Aburrá (@Areametropol) January 11, 2021
Hoy te contamos un poco sobre esta iniciativa que cobra vida inicialmente en el Parque de las Aguas y que se extenderá a los parques de los municipios del área metropolitana para proteger y conservar a las abejas 🐝 🐝 🐝 🐝 pic.twitter.com/5zT07rnov8
Домиком для одиночных пчел может быть связка бамбуковых или тростниковых стеблей. А если туда поместить стебли розы, бузины или ежевики – пчелы смогут не только отдыхать в таком «отеле», но и питаться сердцевиной растений.
Узнайте, как самостоятельно построить домик для летучих мышей.