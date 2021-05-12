Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Фотоконкурс «Дикая природа России»
Насекомые

В Колумбии построили бамбуковые отели для пчел

Анастасия Баринова
12 мая 2021
165557168_3987961677892589_1120962364535440204_n.jpg
Фото: Parque de las Aguas
Красивые экологически чистые конструкции обеспечивают насекомым безопасную среду.

В парке Parque de las Aguas, расположенном в колумбийском городе Медельин, появились необычные сооружения: бамбуковые домики для пчел. Колумбия считается второй в мире страной по биоразнообразию; здесь зарегистрировано 550 разновидностей пчел, хотя реальное количество видов может достигать 1445. Эти насекомые играют важную роль в мире природы, и, как и повсюду на планете, они находятся под угрозой: их уничтожают болезни, изменение климата, использование удобрений и другие факторы. 

/upload/iblock/6d9/6d93d35f167ac46f75bdcdae332c4b56.jpg
Читайте такжеНа Земле может не остаться пчел

Несколько лет назад в мире зародилась тенденция создавать так называемые «отели для пчел»: конструкция, состоящая из нескольких различных секций, предоставляет насекомым место для отдыха, является укрытием от непогоды и привлекает опылителей.

Помимо Медельина, бамбуковые пчелиные отели были установлены в 10 муниципалитетах страны. Экологи поясняют, что большинство видов пчел являются «одиночными»: они не вырабатывают мед, и люди о них не заботятся. Между тем и они вносят неоценимый вклад в процесс опыления.  

Домиком для одиночных пчел может быть связка бамбуковых или тростниковых стеблей. А если туда поместить стебли розы, бузины или ежевики – пчелы смогут не только отдыхать в таком «отеле», но и питаться сердцевиной растений.

Узнайте, как самостоятельно построить домик для летучих мышей.

рекомендации
Космический корабль, ракета

Приблизиться к космосу: двухдневный маршрут по Калуге и Боровску

Информация

Стоунхендж и каменные лабиринты России и Скандинавии

Карта, Россия

5 захватывающих туров по России от Камчатки до Кавказа