В Колумбии построили бамбуковые отели для пчел

В парке Parque de las Aguas, расположенном в колумбийском городе Медельин, появились необычные сооружения: бамбуковые домики для пчел. Колумбия считается второй в мире страной по биоразнообразию; здесь зарегистрировано 550 разновидностей пчел, хотя реальное количество видов может достигать 1445. Эти насекомые играют важную роль в мире природы, и, как и повсюду на планете, они находятся под угрозой: их уничтожают болезни, изменение климата, использование удобрений и другие факторы.