В Панаме нашли пчелу — наполовину самца и наполовину самку

Как правило животные сексуально диморфны — это означает, что между самцами и самками одного и того же биологического вида наблюдаются заметные анатомические различия. Но время от времени природа создаёт организмы, которые являются комбинацией обоих полов — причем разделительная линия идет ровно посередине.

Такое явление известно как гинандроморфизм, и ученые только что обнаружили первую известную гинандроморфную особь своего вида у пчелы Megalopta amoenae, обитающей в Центральной и Южной Америке.

Левая сторона пчелы физиологически мужская: у неё маленькая, изящная нижняя челюсть, длинный усик и тонкая задняя нога с меньшим количеством щетины. Правая сторона имеет женские характеристики — более короткий усик, четко выраженную зубчатую челюсть и толстую волосатую заднюю ногу.

Гинандроморфы были обнаружены по меньшей мере среди 140 видах пчел, а также у бабочек, птиц и ракообразных, но практически неизвестны у млекопитающих. По крайней мере, у пчел это обычно можно увидеть только после того, как насекомое уже мертво и находится в музее.