В Панаме нашли пчелу — наполовину самца и наполовину самку

Как правило животные сексуально диморфны — это означает, что между самцами и самками одного и того же биологического вида наблюдаются заметные анатомические различия. Но время от времени природа создаёт организмы, которые являются комбинацией обоих полов — причем разделительная линия идет ровно посередине.
Такое явление известно как гинандроморфизм, и ученые только что обнаружили первую известную гинандроморфную особь своего вида у пчелы Megalopta amoenae, обитающей в Центральной и Южной Америке.
Левая сторона пчелы физиологически мужская: у неё маленькая, изящная нижняя челюсть, длинный усик и тонкая задняя нога с меньшим количеством щетины. Правая сторона имеет женские характеристики — более короткий усик, четко выраженную зубчатую челюсть и толстую волосатую заднюю ногу.
Гинандроморфы были обнаружены по меньшей мере среди 140 видах пчел, а также у бабочек, птиц и ракообразных, но практически неизвестны у млекопитающих. По крайней мере, у пчел это обычно можно увидеть только после того, как насекомое уже мертво и находится в музее.
В этом случае ученые во главе с энтомологом Эрином Кричильским из Корнельского университета проводили исследование циркадных ритмов у Megalopta amoenae и работали с живыми пчелами из леса острова Барро-Колорадо в Панаме. Они отмечают, что обнаружение живой гинандроморфной пчелы стало большой удачей и поможет узнать много нового об этих насекомых.
Исследование 2018 года помогло выяснить, как гинандроморфизм появился у пчел. Определение пола у перепончатокрылых насекомых, таких как пчелы, муравьи и бабочки, несколько своеобразно. Если яйцо оплодотворено, то получается самка, а если нет, то самец. Но как показала работа 2018 года, если на уже оплодотворенное яйцо попадет сперма второй или даже третей особи, оно может разделиться для производства мужских тканей, и в таком случае появляется гинандроморф.
Изучая найденного гинандроморфа Megalopta amoenae, исследователи уделили время различным областям его поведения, таким как гнездовое поведение и ухаживание. А поскольку команда уже занималась изучением циркадных ритмов, которые синхронизируют поведение вида и взаимодействия со внешней средой, то этот аспект был рассмотрен и у Megalopta amoenae.
Выяснилось, что гинандроморф этого вида просыпается немного раньше, чем пчелы мужского и женского пола. Однако периоды его наибольшей интенсивности очень напоминали поведение женской особи. Ученые планируют провести дальнейшие исследования, чтобы определить, из-за чего происходит отклоняющаяся модель активности гинандроморфа.
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