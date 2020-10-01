В Сибири выращивают клопов, охотящихся на колорадских жуков

В этом году хищного клопа рода Podisus уже пробовали выпускать в открытый грунт, на картофельные участки, но говорить об эффективности такого метода пока рано. По словам ученых, для этого необходимо провести еще целую серию исследований, оптимизировать нормы выпуска, понять, на какой стадии развития лучше всего его выпускать — личинки или взрослой особи.

Другой перспективный энтомофаг — кубинская божья коровка. Ее маленькие прожорливые личинки отлично уничтожают тлю. В отличие от местных собратьев, кубинская божья коровка способна размножаться круглый год, она не впадает в спячку и потому удобна для научных исследований. Однако сибирские божьи коровки тоже испытываются учеными СФНЦА РАН.

Биологические методы борьбы с вредителями и патогенами изучаются и в молодежной лаборатории регуляции микробиоценозов сельскохозяйственных животных и растений. Здесь исследуются новые пробиотические препараты с антимикробной и инсектицидной активностью, разрабатываются новые подобные вещества, используются системы генетического конструирования и биоинженерии микроорганизмов для улучшения их ценных свойств.

На основе лабораторной коллекции будут выбраны штаммы микроорганизмов бактерий рода Bacillus и различных грибов для создания опытных партий пробиотических препаратов.