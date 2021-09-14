В США обнаружили уже третье гнездо гигантских шершней-убийц

Весной прошлого года в США зафиксировали появление самого большого вида шершней — азиатского гигантского шершня Vespa mandarinia. Это событие стало серьезным поводом для тревоги пчеловодов, ведь шершни способны за считанные часы уничтожить целый улей пчел, отрывая им головы. Для остальных жителей эти создания тоже опасны, поскольку укусы Vespa mandarinia могут быть смертельны для человека — в Японии, например, от них гибнет до 50 человек в год.
В конце октября 2020 года Департамент сельского хозяйства штата Вашингтон (WSDA) сообщил об уничтожении гнезда азиатских гигантских шершней на территории в Блейне, недалеко от границы с Канадой. Тогда в гнезде насчитали около 200 маток шершней, которые могли основать две сотни новых колоний этих насекомых.
В конце августа официальные лица штата Вашингтон объявили, что они уничтожили первое в этом сезоне гнездо, которое находилось там же недалеко от города Блейн. Оно было найдено примерно в трех километрах от гнезда, уничтоженного в прошлом году. Теперь сотрудники WSDA нашли третье гнездо неподалеку и собираются подвергнуть его той же участи, что и два предыдущих.
Second 2021 nest is down. A third has been located within the same general area. We are working on plans for eradicating now. More updates to come in the next week. pic.twitter.com/kcbO9CXDCL— Washington State Department of Agriculture (@WSDAgov) September 11, 2021
Процесс искоренения насекомых включает уборку шершней из гнезда пылесосом, а также удаление коры и гнилой древесины у основания дерева. Часть дерева, на котором находилось гнездо, было вырезано и перевезено на территорию Вашингтонского государственного университета в Беллингеме для дальнейшего анализа. По данным властей, в общей сложности в гнезде находилось около 1500 шершней на разных стадиях развития.
Официальные лица в США просят общественность продолжать помогать находить этот инвазивный вид. Лесистый ландшафт и мягкий, влажный климат штата Вашингтон делают его идеальным местом для распространения шершней. Возможно, для обнаружения места обитания шершней будут также использоваться тепловизионные системы — множество гудящих насекомых существенно повышают температуру внутри гнезда.
Эти насекомые обычно встречается в Китае, Японии, Таиланде, Южной Корее, Вьетнаме и других странах Азии, но были замечены и в Приморском районе нашей страны.