В США обнаружили уже третье гнездо гигантских шершней-убийц

Весной прошлого года в США зафиксировали появление самого большого вида шершней — азиатского гигантского шершня Vespa mandarinia. Это событие стало серьезным поводом для тревоги пчеловодов, ведь шершни способны за считанные часы уничтожить целый улей пчел, отрывая им головы. Для остальных жителей эти создания тоже опасны, поскольку укусы Vespa mandarinia могут быть смертельны для человека — в Японии, например, от них гибнет до 50 человек в год.

В конце октября 2020 года Департамент сельского хозяйства штата Вашингтон (WSDA) сообщил об уничтожении гнезда азиатских гигантских шершней на территории в Блейне, недалеко от границы с Канадой. Тогда в гнезде насчитали около 200 маток шершней, которые могли основать две сотни новых колоний этих насекомых.

В конце августа официальные лица штата Вашингтон объявили, что они уничтожили первое в этом сезоне гнездо, которое находилось там же недалеко от города Блейн. Оно было найдено примерно в трех километрах от гнезда, уничтоженного в прошлом году. Теперь сотрудники WSDA нашли третье гнездо неподалеку и собираются подвергнуть его той же участи, что и два предыдущих.