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«Дикая природа России»
Насекомые

В США произошло нашествие цикад. Теперь из них делают суши и тако

National Geographic Россия
26 мая 2021
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Фото: Rennie Meyers / Twitter
Насекомые появились из-под земли впервые за 17 лет.

Миллиарды цикад впервые за 17 лет вышли на поверхность в нескольких штатах Восточного побережья США. Энтомологи называют эту популяцию Великим восточным выводком или Brood X.

Появление цикад уже заметили в штатах Вирджиния, Мэриленд и Джорджия. Ожидается, что по мере повышения температуры почвы нашествие насекомых охватит остальные штаты, где гнездится этот выводок.

Эти цикады были под землей в течение 17 лет, прокладывая туннели и питаясь под землей. Такая стратегия позволяет цикадам выжить и успешно спариться, положив начало новому 17-летнему циклу.

Теоретически цикады могли бы стать отличным кормом для птиц и некоторых млекопитающих. Однако животные не могут рассчитывать на потенциальную пищу, которая становится доступна лишь раз в 17 лет, поэтому цикады находятся в относительной безопасности и процветают на поверхности около шести недель, прежде чем погибнуть.

Но угроза для цикад пришла с неожиданной стороны. В США набирает обороты тренд по поеданию этих насекомых в самых разных вариантах блюд. Так, шеф-повар Бун Лай, уроженец Гонконга, проживающий в Вашингтоне, пригласил местных жителей полакомиться цикадами в городском парке.

Бун Лай рассказал всем желающим, как правильно собирать и готовить цикад. Повар приправил насекомых солью, прежде чем зажарить на сковородке. Затем цикад заворачивали в листья с рисом и овощами, превратив их в начинку для суши.

Стелла Роке, 36-летняя девушка, которая росла в страхе перед насекомыми, не слишком горела желанием есть цикад, но она рассматривала это как способ преодолеть свою фобию.

«Бун Лай пригласил меня попробовать приготовленных цикад, и я подумала, что это будет интересный опыт. Я решила пойти, поскольку слышала об апокалипсисе цикад, происходящем в этом районе. Я действительно была в ужасе, когда держала суши в руке. Но, на самом деле, это было вкусно», – Стелла Роке.

Приготовлением суши потребление цикад не ограничилось. Во многих мексиканских ресторанах этих насекомых начали использовать в качестве начинки для тако, а компания по производству конфет из Мэриленда готовит цикад в шоколаде.

Бун Лай, сторонник движения за устойчивое питание, уверен, что в мире, где мы страдаем от болезней, связанных с неправильным питанием, «нам придется применить революционный подход» и пересмотреть свое отношение к привычному рациону.

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