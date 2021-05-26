В США произошло нашествие цикад. Теперь из них делают суши и тако

Миллиарды цикад впервые за 17 лет вышли на поверхность в нескольких штатах Восточного побережья США. Энтомологи называют эту популяцию Великим восточным выводком или Brood X.
Появление цикад уже заметили в штатах Вирджиния, Мэриленд и Джорджия. Ожидается, что по мере повышения температуры почвы нашествие насекомых охватит остальные штаты, где гнездится этот выводок.
Cicadas everywhere pic.twitter.com/Bnt0azxSIf— Anthony Quintano Photography (@AnthonyQuintano) May 23, 2021
Эти цикады были под землей в течение 17 лет, прокладывая туннели и питаясь под землей. Такая стратегия позволяет цикадам выжить и успешно спариться, положив начало новому 17-летнему циклу.
Теоретически цикады могли бы стать отличным кормом для птиц и некоторых млекопитающих. Однако животные не могут рассчитывать на потенциальную пищу, которая становится доступна лишь раз в 17 лет, поэтому цикады находятся в относительной безопасности и процветают на поверхности около шести недель, прежде чем погибнуть.
This is what a horde of cicadas looks like... It's ALL cicadas. pic.twitter.com/BaDYJK3Oif— Nora Weber (@NoraJWeber) May 21, 2021
Но угроза для цикад пришла с неожиданной стороны. В США набирает обороты тренд по поеданию этих насекомых в самых разных вариантах блюд. Так, шеф-повар Бун Лай, уроженец Гонконга, проживающий в Вашингтоне, пригласил местных жителей полакомиться цикадами в городском парке.
Бун Лай рассказал всем желающим, как правильно собирать и готовить цикад. Повар приправил насекомых солью, прежде чем зажарить на сковородке. Затем цикад заворачивали в листья с рисом и овощами, превратив их в начинку для суши.
VIDEO: 🇺🇸 After 17 years underground, billions of cicadas are emerging across the eastern United States. The bug invasion has given chef Bun Lai the chance to showcase sustainable food alternatives that cause less environmental destruction than traditional farming pic.twitter.com/FXGYhvRvFZ— AFP News Agency (@AFP) May 25, 2021
Стелла Роке, 36-летняя девушка, которая росла в страхе перед насекомыми, не слишком горела желанием есть цикад, но она рассматривала это как способ преодолеть свою фобию.
Приготовлением суши потребление цикад не ограничилось. Во многих мексиканских ресторанах этих насекомых начали использовать в качестве начинки для тако, а компания по производству конфет из Мэриленда готовит цикад в шоколаде.
Бун Лай, сторонник движения за устойчивое питание, уверен, что в мире, где мы страдаем от болезней, связанных с неправильным питанием, «нам придется применить революционный подход» и пересмотреть свое отношение к привычному рациону.
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