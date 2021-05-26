В США произошло нашествие цикад. Теперь из них делают суши и тако

Миллиарды цикад впервые за 17 лет вышли на поверхность в нескольких штатах Восточного побережья США. Энтомологи называют эту популяцию Великим восточным выводком или Brood X.

Появление цикад уже заметили в штатах Вирджиния, Мэриленд и Джорджия. Ожидается, что по мере повышения температуры почвы нашествие насекомых охватит остальные штаты, где гнездится этот выводок.