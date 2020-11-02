В США сражаются с нашествием гигантских шершней

В октябре сотрудники Департамента сельского хозяйства штата Вашингтон (WSDA) сообщили об уничтожении гнезда азиатских гигантских шершней (Vespa mandarinia), которые в этом году широко распространились по территории США.

Теперь ученые поделились новыми подробностями о технологиях и методах, которые они используют для противодействия угрозе вторжения этого инвазивного вредителя.

Энтомологи использовали радиодатчики, которые крепились на живых насекомых, чтобы отследить местоположение их гнезда. Поначалу дело шло не ахти: устройства падали с шершней и терялись. Наконец, один из датчиков привел работников WSDA к мертвому дереву, где находились десятки насекомых.

Команда успешно поймала 85 шершней с помощью специального пылесоса и отловила сеткой еще 13. Через несколько дней сотрудники WSDA прорезали часть дерева, на котором находилось гнездо, и обнаружили двух маток, а также других рабочих шершней и личинок.