В США сражаются с нашествием гигантских шершней

В октябре сотрудники Департамента сельского хозяйства штата Вашингтон (WSDA) сообщили об уничтожении гнезда азиатских гигантских шершней (Vespa mandarinia), которые в этом году широко распространились по территории США.
Теперь ученые поделились новыми подробностями о технологиях и методах, которые они используют для противодействия угрозе вторжения этого инвазивного вредителя.
Энтомологи использовали радиодатчики, которые крепились на живых насекомых, чтобы отследить местоположение их гнезда. Поначалу дело шло не ахти: устройства падали с шершней и терялись. Наконец, один из датчиков привел работников WSDA к мертвому дереву, где находились десятки насекомых.
Команда успешно поймала 85 шершней с помощью специального пылесоса и отловила сеткой еще 13. Через несколько дней сотрудники WSDA прорезали часть дерева, на котором находилось гнездо, и обнаружили двух маток, а также других рабочих шершней и личинок.
Этот эпизод стал значительной победой для энтомологов, но они отмечают, что борьба за сдерживание азиатских гигантских шершней может продлиться несколько лет, поскольку до сих пор неизвестно, сколько гнезд этих насекомых уже существует на территории страны и как быстро эти насекомые способны распространяться.
Ранее исследователи из Университета штата Вашингтон сообщили что Vespa mandarinia может распространиться и найти идеальную среду обитания как в Соединенных Штатах, так и во всем мире.
Укус азиатских гигантских шершней может быть смертельным для людей в результате аллергического шока. В год жертвами насекомого становятся около 50 жителей Японии.