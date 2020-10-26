В США уничтожили гнездо гигантских шершней. Операцию проводили в футуристичных скафандрах

Гнездо азиатских гигантских шершней (Vespa mandarinia) было обнаружено энтомологами Департамента сельского хозяйства штата Вашингтон (WSDA) на территории в Блейне, недалеко от границы с Канадой.
Исследователи потратили несколько недель на поиск гнезда, отлавливая насекомых и привязывая к ним крошечные радио-трекеры. В итоге гнездо было найдено в дупле мертвого дерева. Для уничтожения гнезда работники WSDA использовали защитные костюмы и специальный пылесос.
Got ‘em. Vacuumed out several #AsianGiantHornets from a tree cavity near Blaine this morning. Further details will be provided at a press conference on Monday. Staff not available for interviews before then. pic.twitter.com/31kgAUuJd0— WA St Dept of Agr (@WSDAgov) October 24, 2020
«Вычистили пылесосом несколько азиатских гигантских шершней из дупла дерева возле Блейна сегодня утром», — сообщило Министерство сельского хозяйства в Twitter, выложив видео, на котором видны шершни в прозрачном контейнере.
Пользователи соцсетей обратили особое внимание на костюмы работников департамента. Многим фотографии уничтожения улья напомнили кадры из научно-фантастического фильма.
Это насекомое представляет большую угрозу для местных медоносных пчел, у которых нет естественной защиты от них. В конце лета и осенью колонии шершней атакуют ульи, уничтожая целые пчелиные семьи, чтобы прокормить свой выводок и произвести новых маток.
Because they are so large, armored, and aggressive, a few dozen Asian giant hornets can rapidly devastate a honey bee colony that has tens of thousands of bees, decapitating the adults and feasting on the larvae pic.twitter.com/YwEEGeAUUo— Ferris Jabr (@ferrisjabr) October 24, 2020
Укус шершней Vespa mandarinia может быть смертельным для людей в результате аллергического шока. В год жертвами насекомого становятся около 50 жителей Японии. Как шершень проник на территорию США, пока точно неизвестно. Власти борются с этими насекомыми, стараясь уничтожить их колонии целиком.