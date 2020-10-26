В США уничтожили гнездо гигантских шершней. Операцию проводили в футуристичных скафандрах

Гнездо азиатских гигантских шершней (Vespa mandarinia) было обнаружено энтомологами Департамента сельского хозяйства штата Вашингтон (WSDA) на территории в Блейне, недалеко от границы с Канадой.

Исследователи потратили несколько недель на поиск гнезда, отлавливая насекомых и привязывая к ним крошечные радио-трекеры. В итоге гнездо было найдено в дупле мертвого дерева. Для уничтожения гнезда работники WSDA использовали защитные костюмы и специальный пылесос.