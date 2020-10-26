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Насекомые

В США уничтожили гнездо гигантских шершней. Операцию проводили в футуристичных скафандрах

National Geographic Россия
26 октября 2020
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Власти пытаются избавиться от инвазивного вида насекомых, который представляет опасность для пчел и людей.

Гнездо азиатских гигантских шершней (Vespa mandarinia) было обнаружено энтомологами Департамента сельского хозяйства штата Вашингтон (WSDA) на территории в Блейне, недалеко от границы с Канадой.

Исследователи потратили несколько недель на поиск гнезда, отлавливая насекомых и привязывая к ним крошечные радио-трекеры. В итоге гнездо было найдено в дупле мертвого дерева. Для уничтожения гнезда работники WSDA использовали защитные костюмы и специальный пылесос. 

«Вычистили пылесосом несколько азиатских гигантских шершней из дупла дерева возле Блейна сегодня утром», — сообщило Министерство сельского хозяйства в Twitter, выложив видео, на котором видны шершни в прозрачном контейнере.

Пользователи соцсетей обратили особое внимание на костюмы работников департамента. Многим фотографии уничтожения улья напомнили кадры из научно-фантастического фильма. 

Это насекомое представляет большую угрозу для местных медоносных пчел, у которых нет естественной защиты от них. В конце лета и осенью колонии шершней атакуют ульи, уничтожая целые пчелиные семьи, чтобы прокормить свой выводок и произвести новых маток.

Укус шершней Vespa mandarinia может быть смертельным для людей в результате аллергического шока. В год жертвами насекомого становятся около 50 жителей Японии. Как шершень проник на территорию США, пока точно неизвестно. Власти борются с этими насекомыми, стараясь уничтожить их колонии целиком. 

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